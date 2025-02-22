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    網傳「有暴力殺人傾向」男出沒竹北引恐慌 竹市警：已尋獲就醫

    網傳「有暴力殺人傾向」男子竹北出沒，新竹市警方強調：已尋獲就醫，民眾不用驚慌。（記者洪美秀翻攝）

    網傳「有暴力殺人傾向」男子竹北出沒，新竹市警方強調：已尋獲就醫，民眾不用驚慌。（記者洪美秀翻攝）

    2025/02/22 15:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局第一分局今天指出，新竹縣竹北市各社團及社群媒體群組，昨晚瘋傳一則「有暴力殺人傾向」張姓男子失蹤協尋簡訊，內容寫著 ：「請協尋張姓男子，68年次 、身高 178公分，蓄短髮、身穿灰色外套、黑色長褲 、 滿手戴有戒指、患有思覺失調症，疑似有暴力殺人傾向，目前定位顯示在竹北」，因簡訊內容有「暴力殺人傾向」字眼，已造成民眾恐慌；警方澄清該男子不是通緝犯，且已就醫，民眾切勿驚慌。

    警方表示，該協尋男子並非通緝犯或重大逃犯 ，因昨天下午3時許其母親向警方報案，稱兒子情緒低落離家不知去向，擔憂其病情發作恐有危險。新竹市警察局第一分局獲報後立即調閱監視器，因發現該男往竹北方向移動，於是通報竹北分局協助尋找 。不過後來因該男又折返竹市南寮地區，警方便動員警力，花1個多小時，已在昨天下午4時許順利尋獲該男並，並將其送往醫院治療。

    警方強調，該則簡訊公開轉傳前警方就已尋獲該男，目前該男已接受治療中，無立即危害社會之虞，民眾不要驚慌；另相關協尋資訊是為內部通報，若內容經未經查證就於社群散播，恐有造成社會恐慌及觸法之虞，提醒民眾勿再轉傳，以免引發不必要的誤解與恐慌。

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