為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險！ 女駕駛卡平交道險釀禍 遭開罰吊扣駕照

    宜蘭女駕駛跟車太近警鈴響起卡平交道，直接切入西正線一旁空地避災，未料車尾仍卡在鐵道上險釀禍 。（民眾提供）

    宜蘭女駕駛跟車太近警鈴響起卡平交道，直接切入西正線一旁空地避災，未料車尾仍卡在鐵道上險釀禍 。（民眾提供）

    2025/02/22 14:58

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭54歲藍姓女子，21日晚間7點多駕駛白色豐田休旅車，自壯圍鄉往宜蘭市方向行駛，行經東港路平交道時警鈴大響，因跟車太近，受困西正線鐵道上，所幸異物入侵偵測告警系統發揮作用，東正線南下自強號急煞查看繼續行駛未受影響，不過事故共造成3列車誤點；藍女脫困後當場遭警方開罰，依法吊扣駕照。

    有民眾在社群分享一段影片，宜蘭市東港路平交道警鈴、閃光號誌21日晚間響起時，有一輛休旅車無法駛出並被遮斷器擋下，女駕駛隨即將車切入西正線軌道旁空地閃避，不過因車尾突出壓到鐵軌，觸動異物偵測系統，貼文一出立刻遭大批網友罵翻。

    西正線告警系統響起後，不久東正線南下就有一列自強號經過，隨即因偵測到軌道異物，緊急剎車並放慢速度通過平交道，幸好沒有發生事故，不過也造成3列車誤點5到7分鐘。鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所獲報前往，火速於15分鐘內協助藍女人車脫困，

    驚魂未定的藍女向警方稱，自己跟車太近，但不知道警鈴會突然響起，聽到聲響慌了手腳，為避免被列車撞擊，將車切入一旁空地躲避危險，未料車尾仍壓到鐵軌，險些釀成事故。

    鐵警花蓮分局宜蘭派出所長潘明政說，針對駕駛違規行為，查證後已依據違反道路交通管理處罰條例予以告發，處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，依監理站裁罰基準，恐開罰3萬4千元，呼籲用路人行至平交道時應降速、保持安全車距，切莫魚貫方式緊跟前車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播