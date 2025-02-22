驚險！ 女駕駛卡平交道險釀禍 遭開罰吊扣駕照

宜蘭女駕駛跟車太近警鈴響起卡平交道，直接切入西正線一旁空地避災，未料車尾仍卡在鐵道上險釀禍 。（民眾提供）

2025/02/22 14:58

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭54歲藍姓女子，21日晚間7點多駕駛白色豐田休旅車，自壯圍鄉往宜蘭市方向行駛，行經東港路平交道時警鈴大響，因跟車太近，受困西正線鐵道上，所幸異物入侵偵測告警系統發揮作用，東正線南下自強號急煞查看繼續行駛未受影響，不過事故共造成3列車誤點；藍女脫困後當場遭警方開罰，依法吊扣駕照。

有民眾在社群分享一段影片，宜蘭市東港路平交道警鈴、閃光號誌21日晚間響起時，有一輛休旅車無法駛出並被遮斷器擋下，女駕駛隨即將車切入西正線軌道旁空地閃避，不過因車尾突出壓到鐵軌，觸動異物偵測系統，貼文一出立刻遭大批網友罵翻。

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西正線告警系統響起後，不久東正線南下就有一列自強號經過，隨即因偵測到軌道異物，緊急剎車並放慢速度通過平交道，幸好沒有發生事故，不過也造成3列車誤點5到7分鐘。鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所獲報前往，火速於15分鐘內協助藍女人車脫困，

驚魂未定的藍女向警方稱，自己跟車太近，但不知道警鈴會突然響起，聽到聲響慌了手腳，為避免被列車撞擊，將車切入一旁空地躲避危險，未料車尾仍壓到鐵軌，險些釀成事故。

鐵警花蓮分局宜蘭派出所長潘明政說，針對駕駛違規行為，查證後已依據違反道路交通管理處罰條例予以告發，處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，依監理站裁罰基準，恐開罰3萬4千元，呼籲用路人行至平交道時應降速、保持安全車距，切莫魚貫方式緊跟前車。

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