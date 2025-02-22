獨家》扯！竹縣湖口空地違法堆棄土1層樓高 居民恐慌怕「土埋家園」

新竹縣湖口鄉新湖口地區的都市計畫區內被人任意偷倒棄土準備蓋房子牟利，卻連基本擋土設施等都沒有做，嚴重威脅周邊住戶居住安全。（記者黃美珠攝）

2025/02/22 13:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉新湖路一處都市計畫區內的文教用地，未經申請許可竟成了非法棄土場，疑似準備未來蓋房子牟利。現場沒有任何擋土等安全設施，任由一輛輛卡車載著廢土進場棄置，至少4公尺高的土方在完全無設防下，緊鄰的近30戶居民就怕雨來「土埋」家園！鄉長吳淑君今天再度無預警會勘，當面勸諭自稱是地主的余姓老翁，余翁強調「行（帶）頭者會處理」隨即匆匆離去。

縣府表示，現場是未經申請許可的棄土場，他們已排定下週三（26日）將由工務、教育、產業發展以及環保等局處共同會勘，確認現場廢棄土的性質、事業廢棄物的多寡等，再決定是依違反都市計畫法，還是違反廢棄物清理法裁罰。

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吳淑君說，事發地點就在該鄉信勢段439-2地號等13筆土地，位於湖口都計區內的文教區，持分地主共33人。因屬於都計區內的文教區土地，周邊補習、才藝班林立，公所初步清查業者並未申請獲准在現場棄土填方，基地約有600多坪，填方高度目測至少有1層樓高，實際棄土面積和填方高度都還有賴測量。

附近的住戶受訪說，這個違規棄土場從農曆年前10幾天就開始動工，他們也很傻眼，每天早上8點不到重車就開始進場，下午3點過後才會停歇，迄今少說已有100多輛次的廢土被棄在該處，而施工的便道為求堅固抗得住重車輾壓，還以事業廢棄物為主回填。

吳淑君說，公所週三（19日）接獲檢舉立刻會同新湖警分局員警到場查報，初步調查發現地主並沒有合法申請就傾倒廢土，且因完全沒有施作任何擋土牆等安全設施，引起周遭居民恐慌。所以公所到場稽查後隨即查報給縣府，希望相關單位能依法儘速開罰，並要求違規土地必須恢復原狀。

今天雖是週末假日，吳淑君仍會同所屬跟信勢村村長陳國堯一起進場無預警稽查，發現雖已無車輛進出，但1名余姓老翁自稱是地主也到場關切。

余翁強調開發行為一切都合法，目前已填土4公尺高，未來是要蓋集合式住宅用。

對於吳淑君當面提醒，沒有申請獲准就棄土已經違規，沒有施設擋土牆可能危及周邊住戶，還摻雜有偷倒事業廢棄物等行徑已經違法，余翁強調「行（帶）頭者會處理」後隨即匆匆離去。

新竹縣湖口鄉長吳淑君說，圖左民宅窗外的任意棄土，連基本擋土設施都沒有，居民們擔憂，一場雨來，他們的住家就要被土掩埋。（記者黃美珠攝）

新竹縣湖口鄉長吳淑君（左）轉述非法棄土場造成周邊居民的居住恐慌，讓自稱是地主之一的余姓老翁（紅帽者）了解，余翁則說「行（帶）頭者會處理」隨即匆匆離去。 （記者黃美珠攝）

新竹縣湖口都計區內約600多坪的文教用地，被查獲任意棄土準備變現，填土方式卻罔顧鄰居死活，土方直逼住家門窗，讓周邊近30戶恐慌。（記者黃美珠攝）

新竹縣湖口都計區內約600多坪的文教用地，被查獲任意棄土準備變現，填土方式卻罔顧鄰居死活，土方直逼住家門窗，讓周邊近30戶恐慌。（記者黃美珠攝）

新竹縣湖口鄉1處都計區內的土地，疑似為了未來方便蓋房子，未經許可且沒有任何擋土牆等安全設施就傾倒廢土，基地廣達600多坪，實際填方面積和高度還待測量確認。（記者黃美珠攝）

施工便道也是沒有任何擋土設施，還被抓到回填事業廢棄物。（記者黃美珠攝）

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