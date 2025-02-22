屏東慈鳳宮董監事改選登記 兩派人馬起口角引警方到場

屏東慈鳳宮董、監事登記，兩派人馬對恃。（民眾提供）

2025/02/22 12:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東慈鳳宮董、監事即將進行改選，今天上午進行登記，在野派及當權派為了搶登記順序引發口角衝突，在野派質疑有黑道介入還報警到場處理，董事長林明順說明，並沒有所謂黑道，一切皆依廟方的程序辦理登記，預計在下個月15日辦理投票。

屏東慈鳳宮董、監事改選將在3月舉行，昨天廟方辦理登記作業，在野派為了搶得選票號碼能夠在前面，早在2天前就提前在廟門口排隊，今天上午正式登記，在野派不滿當權派人馬到場就搶位置，雙方爆發激烈口角及肢體推擠，並且報警到場處理，在野派余文進表示，這種做法涉嫌妨害自由。

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慈鳳宮董事長陳明順表示，登記的規定都是依據廟的程序辦理，先排的先登記，因此雙方雖有爭吵，還是得依規定辦理，在爭吵中也順利完成登記順序。

據了解，慈鳳宮董事長為一任4年，得連任一次，現任董事長陳順明爭取連任，在野派則希望換人，慈鳳宮的董、監事選舉目前有董事有29人登記，選舉17席，監事有7人登記，選出5席，董事因為牽涉到選舉董事長，競爭格外激烈。

屏東慈鳳宮董、監事登記，雙方爭搶登記號次。（民眾提供）

屏東慈鳳宮董、監事登記，警方到場維持秩序。（民眾提供）

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