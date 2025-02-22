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    經營電商假增資賣股票還用平台推出福利幣賣錢 男子詐得超過1.2億

    桃園地檢署已因違反證券交易法案件將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已因違反證券交易法案件將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/02/22 12:27

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕黃姓男子設立公司經營電子商務，資本額近3000萬元，2017年間，他向代書事務所借款1億元存入公司帳戶，並對外宣稱公司資本額近1億3000萬元後，再賣出公司股份，詐得4200餘萬元，桃園地檢署調查，黃男明知他經營電商推出的福利幣沒有流通價值，也四處兜售，詐得超過8000萬元，桃檢偵結後已因違反證交法等案件，將黃男提起公訴。

    檢方說，黃男2013年成立公司，經營網路商城並推出福利幣，藉以向商家與消費者推廣銷售通路並賺取服務佣金，2017年7月間，他向代書事務所借款1億元，等資金匯入他的公司帳戶後，他就去辦理增資登記，讓公司資本額增加到近1億3000萬元，完成後，他就將1億元還給代書事務所。

    黃男之後多次舉辦說明會，對外宣稱公司的資本額大增、遠景看好，吸引民眾投入資金買股票，共計他順利賣出456萬餘股，得手4200餘萬元，而他明知公司增資1億元股本是假的，卻以虛偽、詐欺或其他足致他人誤信的行為，未經金管會核准而發行股票，已經觸法。

    檢方追查又發現，黃男明知他經營網路商城推出的「福利幣」，與比特幣等虛擬貨幣截然不同、難以在公開市場上流通，卻仍要求員工銷售福利幣，甚至以福利幣兌換其他虛擬貨幣來償還債務，前後詐得超過8000萬元，桃園地檢署偵結後，已依違反證券交易法起訴黃男。

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