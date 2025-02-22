台中新光三越氣爆大樓損壞 地面架圍籬將拆外牆危險物

新光三越架設地面層安全圍籬，待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業。（都發局提供）

2025/02/22 12:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新光三越爆炸事故造成大樓損壞，昨晚新光三越架設地面層安全圍籬完成，都發局今表示，新光三越送交相關計畫書完成備查，昨日已有專業技師及建築師進場查勘，也待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業，都發局也將依規要求加速擬訂建築物復原計畫，加速緊急搶災及後續修復作業，以維公共安全。

台中市都市發展局表示，建築物改善分為外牆附掛物掉落的緊急搶災、建築物初步修復及人員進出、修復至可供使用三大階段，考量該大樓部分樓層結構受損及昇降設備變形，有安全疑慮。

請繼續往下閱讀...

針對何時可以開放讓百貨人員暫時進出搬運貨物、處理生鮮產品等部分，都發局表示，考量該大樓部分樓層結構受損及昇降設備變形，有安全疑慮，該公司已依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查，昨日已有專業技師及建築師進場查勘。

都發局說明，新光三越第一階段於2月14日起出動三次吊車移除有立即性掉落危險的外牆附掛物、2月17日申請建築物外牆整修，但因沒有檢附建築物外牆搶修的施工計畫，經都發局當日檢退補正，並於昨日提送「建築物外牆附掛物安全防護計畫」。

都發局由專業技師就建築物外牆附掛物防範墜落（於事發樓層部分設置安全防護網、並於地面層設置墜落範圍之安全圍籬與交管人員等）提出計畫，並經新光三越、專業技師、建築師及營造廠商（含專任工程人員）共同簽認，已獲都發局同意備查進行施作；另地面層安全圍籬部分也於昨日晚間完成架設，待高樓防護網物料進場後進行外牆附掛物吊掛及防護作業。

此外，都發局於2月17日再次要求新光三越公司委由建築師或專業技師確認出入動線範圍及所涉及樓層結構、昇降設備及相關室內空間等安全無虞，並報都發局備查後才能進入。考量安全評估人員（建築師或專業技師）進場安全，該公司已依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查。

都發局呼籲，新光三越應就人員暫時進出及外牆附掛物掉落的緊急搶災、建築物初步修復至可供使用等計畫儘速依規執行，以期早日完成修復，以維公安。

新光三越架設地面層安全圍籬，待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業。（都發局提供）

新光三越架設地面層安全圍籬，待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業。（都發局提供）

新光三越架設地面層安全圍籬，待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業。（都發局提供）

新光三越架設地面層安全圍籬，待高樓防護網物料進場後，將進行外牆附掛物吊掛及防護作業。（都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法