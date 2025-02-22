日文教師偷拍與少女嘿咻過程 慘遭女友發現手機大秘寶

日文教師偷拍與少女嘿咻過程。（情境照）

2025/02/22 12:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓日文教師認識少女A不久就交往、分手，分手後二人又發生關係，沒想到陳男偷偷拍下性愛光碟，被事後交往女友發現，偷拍情事才爆發，新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處有期徒刑1年。

法官調查，112年3月間，陳男透過B女結識代號A女，進而知悉A女為未滿18歲少女。二人首次碰面、出遊後，4月交往，5月就分手，惟仍偶有聯繫，2人於112年6月間某日下午，在陳男位於新竹縣家中臥房內為性交行為時，陳男竟未經A女同意，逕手機拍攝A女趴臥在床與之性交影像。

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陳男與A女分手後，改與C女交往，C女於陳男手機內發現本案影像後，曾於112年8月31日下午傳送給B女觀看，B女進而告知A女。

法官審酌陳男與被害人前為男女朋友，明知被害人係未滿18歲少女，身心發展尚未健全，竟為滿足一己私慾，拍攝被害人之性影像，對被害人身心健全及人格發展均生不良影響，所為實屬不該，且迄今未賠償被害人所受之損失，且未獲被害人原諒，依兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，處有期徒刑1年。

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