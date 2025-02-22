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    首頁　>　社會

    毒蟲在學生餐廳面交毒品 東吳大學：櫃位承包商個人行為

    針對士林地方法院日前判決台北市呂姓男子販毒案，檢警調查發現其中8次是在東吳大學學生餐廳面交毒品。東吳大學今發聲明表示，經查為某櫃位承包商個人行為與東吳大學無涉，且交易對象亦非東吳大學師生。 （取自東吳大學官網）

    針對士林地方法院日前判決台北市呂姓男子販毒案，檢警調查發現其中8次是在東吳大學學生餐廳面交毒品。東吳大學今發聲明表示，經查為某櫃位承包商個人行為與東吳大學無涉，且交易對象亦非東吳大學師生。 （取自東吳大學官網）

    2025/02/22 11:37

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對士林地方法院日前判決台北市呂姓男子因長期販賣二級毒品大麻長達1年，次數多達24次，檢警調查發現其中8次是在東吳大學學生餐廳面交毒品，判處總計128年徒刑，合併執行刑10年等一案。東吳大學今發聲明表示，經查為某櫃位承包商個人行為與東吳大學無涉，且交易對象亦非東吳大學師生。

    士林地院判決指出，檢警獲報呂男長期販賣大麻，以某通訊軟體聯繫買家，約定交易時間、地點及販售數量，檢警去年2月、3月兩度至呂男住處發動搜索，皆查獲大麻花、大麻種子、乾燥的大麻植株及碎片等，認定呂男犯案長達1年，共販賣24次大麻給3名買家，包括陳男1次、許男5次、高男18次，每次交易數量各為5公克或10公克，交易多是在呂男或買家的住處當場交易，有時也會匯款交錢，其中有8次呂男與高男，約在東吳大學學生餐廳裡的某家特定餐廳，面交大麻與現金。

    東吳大學聲明表示，學校在知悉相關訊息後，第一時間即依照合約，由餐廳委外廠商麗陽公司與呂姓承商立即解約停業，未來學校也將敦促統包廠商加強校內餐廳承商的資格審核，以維護學生安全與權益。

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