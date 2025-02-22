人夫撿屍醉女還「走後門」 認罪賠償75萬判2年

人夫趁同桌女子酒醉，撿屍至商旅性侵得逞，法院依乘機性交罪判2年徒刑。（情境照）

2025/02/22 10:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓人夫2年前與友人在基隆市某家卡拉OK歡唱，見同桌第1 天認識的小芬（化名）不勝酒力，癱軟在酒桌上，假好心攙扶小芬離開後，直接帶她到對面商旅性侵，過程中還「走後門」肛交；小芬酒醒後報警，追出遭謝男「撿屍」經過。基隆地院審酌謝已賠償小芬75萬元，並寫悔過書達成和解，依乘機性交罪判處2年徒刑。

判決指出，謝姓男子2023年11月間，因友人邀約到基隆市某卡拉OK歡唱，第一次認識小芬，眾人飲酒歡唱至深夜近11時，見小美不勝酒力，四肢癱軟，攙扶小芬離開卡拉OK後，將小芬帶往卡拉OK對面商旅開房。

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謝男把小芬扶上床後，趁小芬酒醉意識不清、身體無力而不知抗拒之機會，褪去小芬之褲裙及內褲後性侵，過程中還肛交得逞，小芬酒醒後察覺有異報警，經警方調閱商旅周邊監視器畫面，循線追出謝男帶小芬開房。

謝男落網後坦承犯行，被檢方依刑度為3年以上的乘機性交罪嫌起訴。法院審理時，謝男坦承犯行，賠償小芬75萬元，寫悔過書認錯，並與小芬達成和解，法官考量謝男育有2子，還有父親要奉養，依乘機性交罪判謝男2年徒刑。

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