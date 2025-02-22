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    高市職業工會總幹事設「自肥條款」 吃吃喝喝爽領216萬薪水

    高市某職業工會總幹事設「自肥條款」，吃吃喝喝爽領216萬薪水。（翻攝該工會臉書粉專）

    高市某職業工會總幹事設「自肥條款」，吃吃喝喝爽領216萬薪水。（翻攝該工會臉書粉專）

    2025/02/22 10:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某職業工會劉姓理事長御任前，在工會新增總幹事一職，原本為無給職，劉轉任總幹事後，劉妻接任理事長，並將總幹事職務改為有給職，每月除了3萬多元薪水，還有1萬5千元的車馬費和交通費，還被查出挪用公款350萬元，工會提告後，法官認為，劉家夫妻二人未經理監事會議決議就擅改規定，判兩人應連帶賠償216萬元。

    判決指出，劉姓男子於2011年5月起至2019年5月擔任高市某職業工會理事長一職，2018年第1屆第2次會員代表大會中，工業增設總幹事乙職，選任翁姓男子擔任總幹事，會議中決議總幹事為無給職；2019年5月，劉男理事長任職屆滿，改由妻子出任理事長，而翁男因平時工作繁忙，也同意把總幹事職位交給熱心會務的劉男。

    工會指控，劉男轉任總幹事後，竟把無給職職位改有有給職，每月除了3萬多元薪水，還有1萬5千元的車馬費和交通費，鄭男得知此事後，回去工會查帳，驚見劉男還聯手工會會計挪用公款350萬元（另案偵辦中），會計向檢察官自首並告發後，才驚覺劉姓夫妻二人未經理監事會議決議就擅改規定，爽領薪水216萬元。

    高雄地院審理時，劉男坦承有領薪水，但辯稱自己有付出相當勞力，才會領取薪資、費用，於法自屬有據。法官傳喚工會會計作證，會計說，劉男當總幹事時，所謂超時工作其就是夜間吃飯及喝酒，與會務無關，不能算是工作時間。法官根據相關事證，認定劉家夫妻二人未經理監事會議決議就擅改規定，判兩人應連帶賠償216萬元，可上訴。

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