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    影片曝光！BMW台1線彰化段南下衝北上車道 車頭撞爛波及4車

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車。（圖由警方提供）

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車。（圖由警方提供）

    2025/02/22 10:05

    〔記者湯世名／彰化報導〕恍神？省道台1線彰化市大度橋前昨晚（21日）發生5輛車連環追撞事故，共有國光客運、計程車與轎車等5輛大小車輛受損，其中BMW轎車車頭幾乎全毀，警方調閱監視器發現，BMW轎車南下卻衝到北上車道，先後波及4輛車後撞護欄，導致車頭撞爛，駕駛受傷。

    彰化警分局交通分隊長翁維辰指出，該輛BMW轎車往彰化市方向行駛時，疑因過彎不慎、操作不當，碰撞路燈與安全島後，再衝到南下車道，先後碰撞其他車輛，最後撞到國光客運後才停止；所有駕駛酒測值都是0，已針對事故發生原因進行釐清。

    昨晚6點彰化警分局接獲報案，彰化市中山路3段往台中方向的大度橋前發生連環追撞事故，警方趕往現場時，發現有5輛車追撞，分別受到程度不一的損壞，其中市價逾300萬元的BMW五門掀背轎車車頭幾乎全毀，車體零件散落一地，部分路邊設施也受損；所幸事故僅造成BMW駕駛臉部、肢體多處擦傷疼痛，意識清楚，消防局人員救護後送烏日林新醫院治療。國光客運車上乘客則受到驚嚇。

    警方事後調閱監視器發現，當時適逢下班時間，車流量大，該輛BMW轎車南下時突然失控筆直往南下車道衝去，先後波及數量轎車、計程車後，再撞上路旁水泥護欄並往前滑行撞擊國光客運。

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，過程驚悚。（圖由警方提供）

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，過程驚悚。（圖由警方提供）

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，撞擊護欄時揚起煙塵。（圖由警方提供）

    BMW轎車（紅圈）在台1線彰化段由南下衝到北上車道，撞擊護欄時揚起煙塵。（圖由警方提供）

    BMW轎車在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車，最後在撞擊國光客運後停住。（圖由消防局提供）

    BMW轎車在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車，最後在撞擊國光客運後停住。（圖由消防局提供）

    BMW轎車在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及國光客運等4車。（圖由警方提供）

    BMW轎車在台1線彰化段由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及國光客運等4車。（圖由警方提供）

    BMW轎車由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車。（圖由警方提供）

    BMW轎車由南下衝到北上車道，車頭撞爛還波及4車。（圖由警方提供）

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