襲胸摸下體 潛水教練對寄養女童伸魔爪被判3年半

陳姓潛水教練被控在女友家中，對寄養女童伸魔爪。 （記者林嘉東攝）

2025/02/22 10:03

〔記者林嘉東／台北報導〕陳姓潛水教練在女友家中，被控不顧寄養女童小美（化名）強烈表達「不要」，仍把手伸進小美的內衣、褲內，摸胸又摸下體，時間長達5分鐘之久。基隆地院近日審結，將陳男依強制猥褻罪判3年6月徒刑。

判決書指出，57歲的陳男3年前在女友住處同居期間，趁女友在樓上忙，只剩陳男與被寄養機構安置在女友住處、還在就讀國小五年級的寄養女童小美，陳被控把小美叫過來，告訴小美說：「你讓我摸一下，電視就讓妳看」，接著不顧小美表達「不要」，仍強行將手伸進小美內衣、褲，摸胸部與下體長達5分鐘。

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案經小美與寄養機構的同儕聊天時提及，小美的同儕轉報生活輔導員後才報警展開調查；檢方調查後認定，陳男涉犯強制猥褻罪將他起訴。

法院審理時，陳男否認摸小美的胸部與下體，辯稱是小美故意虛構的情節。不過，法官詰問小美的寄養媽媽當時情況，寄養媽媽證稱，當時她有問陳男有沒有摸小美，陳當時反應蠻大的說：「我哪有摸她阿，她就是小孩子耶，這小孩子怎麼可以亂講話」，小美就說「有啦有啦！你就是有啦」。陳就重複「我哪有摸妳？我摸妳什麼？」

陳又接著說：「我會去摸妳？妳算什麼？」小美聽了當場痛哭，寄養媽媽說，她馬上制止陳繼續講話，必安撫小美說：「我會保護妳」，示意小美上樓，雙方才未繼續口角。

法官認為，寄養媽媽雖未目擊，但可以從中知悉小美遭陳男強制猥褻，向她陳述被害過程，並由她查證陳男面對小美控訴後的反應，認為小美的指控內容具有相當的真實性，因此認定陳男違反小美意願，強行猥褻，時間長達5分鐘，並非偷襲、短暫性的摸小美，因此依強制猥褻罪判陳3年6月徒刑。

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