嘴硬？詐團「收水手」嗆警「有證據就辦我」 被捕上銬全認罪

負責收水的吳男（圖右）被捕時一度嗆聲「有證據就辦我」，但他被捕上銬全認罪。（警方提供）

2025/02/22 09:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓與曾姓兩名年輕人，去年（2024年）8月加入詐欺集團，台中市林姓男子誤信假投資真詐財的臉書廣告，準備投入60萬元，被家人發現報警，台中市警局第五分局與他合作，設下「請君入甕」之局，在林男居住社區抓到取款的曾姓車手，再於附近超商抓到接應的吳姓車手（收水手），吳男怒嗆警方「有證據就辦我」，但他被逮捕上銬後全認罪，台中地方法院依加重詐欺未遂判處2人各8月徒刑，不過，因吳男坦承犯行，法官給他緩刑3年。

判決書指出，吳男與曾男加入暱稱「青龍」、「腸K」的詐團，由曾男擔任向被害人收取現金的「車手」，每日酬勞5000元，吳男則負責「收水」工作，報酬是1%，台中市林姓被害人於去年8月21日誤信詐欺廣告，曾男配戴偽造「外務專員」工作證，向林男拿取60萬元時被捕。

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警方又於林男住處附近，見吳男於鄰近便利超商等候，立刻當場逮捕，吳男辯稱從屏東北上「找同梯」，後來發現掰不下去，氣到怒嗆警方「有證據就辦我」。

判決書指出，兩人被捕之後，都於偵查及台中地方法院審理時坦承犯行，法官考量二人尚未拿到錢就被捕，尚無犯罪所得，依據詐欺危害防制條例的未遂犯等規定減刑，各判處徒刑8月。

另外，嗆聲的吳男沒有前科，且犯後坦承犯行，有效節省司法資源，並與被害人林男調解成立，法官認為他因一時失慮誤觸刑典，經此偵審教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑3年，條件是接受法治教育課程3場次，可上訴。

曾男取款時當場被捕，台中地院判刑8月，得入獄蹲苦窯。（警方提供）

兩人加入的「青龍」詐欺集團，標榜「錢賺八方」。（警方提供）

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