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    怪男3個月摸女機車坐墊8次 二審認「間接觸臀」逆轉判刑

    台南一名葉姓男子3個月內11次跟蹤小花，並8次觸摸其機車坐墊，一審認定與「性或性別」無關判無罪，二審認為坐墊接觸臀部，具性別意涵，改判有罪。資料照，與本案無關。（記者王捷攝）

    台南一名葉姓男子3個月內11次跟蹤小花，並8次觸摸其機車坐墊，一審認定與「性或性別」無關判無罪，二審認為坐墊接觸臀部，具性別意涵，改判有罪。資料照，與本案無關。（記者王捷攝）

    2025/02/22 09:40

    〔記者王捷／台南報導〕葉姓怪男3個月跟蹤小花11次，藉機摸小花機車座墊8次，被控跟蹤騷擾，一審台南地方法院認為，摸坐墊與「性或性別」無關判無罪，但二審台南高分院採不同認定，坐墊會接觸臀部，依然與性別相關，逆轉判葉男6月徒刑。

    葉男從2023年7月至9月間，多次於晚間9時許在小花任職的電信門市外逗留，甚至尾隨返家，花母察覺異狀後告知小花，她調閱監視器後發現葉男的可疑行為，因此向警方報案。

    根據監視畫面及車行軌跡紀錄，葉男不僅多次於門市結束營業後在附近徘徊，還有將機車停放於小花機車後方、持手機操作、觸摸機車坐墊等舉動，疑似藉機觀察、跟蹤對方，經警方調查後依違反跟蹤騷擾防制法移送台南地檢署，檢方也依法起訴。

    但一審認為，葉男的行為可疑，但難以認定他的目的與「性或性別」相關，葉男供稱自己觸摸機車坐墊，是倒車習慣或因機車重心不穩而順手扶住旁邊車輛，且他未曾與小花有所接觸，難以證明他有跟蹤騷擾罪，另外頻繁出現在電信門市附近是偶然，因為那邊剛好有飲料、漢堡店，他常常去買。

    南院也認為，小花是在母親提醒後才發現異狀，在此之前並未感到恐懼，因此無法認定葉男的行為已足以影響她的日常生活或社會活動，所以判決無罪。

    二審推翻一審無罪判決，認為葉男的行為具持續性，也足以對小花產生威脅與不安。

    台南高分院認為，葉男多次在小花下班時段出現在門市外，頻繁在同一地點活動不是偶然。此外，觸摸機車坐墊的舉動並非單次事件，而是反覆發生，且坐墊為騎士臀部接觸部位，具有與性別相關的意涵，並非單純的身體支撐行為。

    另外，法官強調，跟騷法的規範，不需要被害人在當下即有所察覺，只要行為已使被害人事後感到畏懼，並影響其生活，即符合犯罪要件。而小花在發現異狀後，因精神壓力須服用鎮定劑，日常生活確實受到影響。綜合以上考量，改判葉男有罪，處6月徒刑，可以易科罰金。

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