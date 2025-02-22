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    「有一點點在裡面…」人妻和前任藕斷絲連 綠夫崩潰求償百萬元

    蔡男發現妻子竟與其周姓前男友藕斷絲連、過從甚密。（情境照）

    蔡男發現妻子竟與其周姓前男友藕斷絲連、過從甚密。（情境照）

    2025/02/22 07:14

    〔記者蔡清華／高雄報導〕經營連鎖餐飲的蔡姓人夫，去年意外發現妻子和周姓前任男友藕斷絲連、過從甚密，兩人不但多次出遊，還看到妻與前任露骨對話「都你啦！那麼心急，我都好久沒有了，痛耶！」周男則說，「今天有點危險」，妻：「該不會你有一點點在裡面吧？」、「今天懷孕機率是中」，蔡怒告周男侵害配偶權求償100萬元，法院判周賠償7萬元。可上訴。

    判決指出，原告蔡男主張，婚後育有一子原生活美滿。去年5月間，發覺妻子竟與其周姓前男友藕斷絲連、過從甚密，於去年4月11日起至同年5月22日間，兩人經常聊天、以及共同出遊；並於去年5月18日與妻子有肌膚之親，對他造成重重打擊，致使失眠、焦慮、身心倶疲。

    被告周男則表示：與蔡男妻子之間僅為同事關係，並無不正當男女交往關係，兩人出遊，係各自帶小孩共同出遊，僅為一般同事出遊。LINE對話紀錄，僅為原告單方面斷章取義之臆測。

    橋頭地院勘驗對話紀錄有關出遊、及聊天的部份，並無曖昧言語或親密互動行為，但於去年5月18日的對話中出現「都你啦，我那裡好痛，那麼心急，我都好久沒有了，痛耶」，被告稱「妳mc是不是剛走」、「唉額……今天有點危險」…蔡妻稱「該不會你有一點點在裡面吧？」、「今天懷孕機率是中」，周男則傳送震驚表情之貼圖。法官以此認定兩人確有肌膚之親、發生性行為等踰矩行為。

    酌以被告侵害原告配偶身分法益之情節，對原告造成精神痛苦程度等情，認原告請求之慰撫金數額過高，應以7萬元為適當。

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