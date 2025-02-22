為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南酒店凌晨濺血鬥毆 15分鐘混戰監視器全失靈

    台南一間酒店發生濺血鬥毆，疑因顧客不滿簽帳遭拒持刀傷人，警方正追查涉案人員。（記者王捷攝）

    台南一間酒店發生濺血鬥毆，疑因顧客不滿簽帳遭拒持刀傷人，警方正追查涉案人員。（記者王捷攝）

    2025/02/22 07:07

    〔記者王捷／台南報導〕台南某酒店今凌晨2時許發生鬥毆事件，疑似因顧客要求簽帳遭拒，引發衝突，甚至持刀傷人。一名酒店幹部遭刺傷後自行就醫，醫院發現刀傷後通報警方，警方介入調查時，發現店內監視器畫面全失靈，訂桌紀錄也消失，目前正透過大樓監視器追查涉案人員。

    根據調查，當時包廂內數名客人發生爭執，爭吵升級為肢體衝突，甚至有人掏出蝴蝶刀刺傷一名幹部。該幹部隨後自行前往醫院縫合，除了持刀傷人，現場還發生群毆，同桌五人聯手圍毆一人，場面一度混亂。

    據悉，鬥毆起因疑似是一名喝醉的顧客，不滿酒店幹部拒絕讓他簽帳，情緒失控大聲咆哮，甚至攻擊勸阻的其他客人，導致衝突從包廂內延燒至酒店門口，多人互毆約15分鐘，吵雜聲驚動其他顧客及工作人員。

    其中一名幹部試圖排解糾紛，上前勸阻時遭人持蝴蝶刀劃傷，傷勢較輕，因此自行就醫。醫院發現刀傷後依規定通報警方，警方介入時，發現酒店監視器畫面已被刪除，登記訂桌的單據也不見，讓調查更加困難。

    目前警方正調閱大樓監視器畫面，還原當時的進出情況，並鎖定相關車輛，以釐清這場衝突是偶發事件，還是涉及其他糾紛。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播