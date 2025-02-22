台南酒店凌晨濺血鬥毆 15分鐘混戰監視器全失靈

台南一間酒店發生濺血鬥毆，疑因顧客不滿簽帳遭拒持刀傷人，警方正追查涉案人員。（記者王捷攝）

2025/02/22 07:07

〔記者王捷／台南報導〕台南某酒店今凌晨2時許發生鬥毆事件，疑似因顧客要求簽帳遭拒，引發衝突，甚至持刀傷人。一名酒店幹部遭刺傷後自行就醫，醫院發現刀傷後通報警方，警方介入調查時，發現店內監視器畫面全失靈，訂桌紀錄也消失，目前正透過大樓監視器追查涉案人員。

根據調查，當時包廂內數名客人發生爭執，爭吵升級為肢體衝突，甚至有人掏出蝴蝶刀刺傷一名幹部。該幹部隨後自行前往醫院縫合，除了持刀傷人，現場還發生群毆，同桌五人聯手圍毆一人，場面一度混亂。

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據悉，鬥毆起因疑似是一名喝醉的顧客，不滿酒店幹部拒絕讓他簽帳，情緒失控大聲咆哮，甚至攻擊勸阻的其他客人，導致衝突從包廂內延燒至酒店門口，多人互毆約15分鐘，吵雜聲驚動其他顧客及工作人員。

其中一名幹部試圖排解糾紛，上前勸阻時遭人持蝴蝶刀劃傷，傷勢較輕，因此自行就醫。醫院發現刀傷後依規定通報警方，警方介入時，發現酒店監視器畫面已被刪除，登記訂桌的單據也不見，讓調查更加困難。

目前警方正調閱大樓監視器畫面，還原當時的進出情況，並鎖定相關車輛，以釐清這場衝突是偶發事件，還是涉及其他糾紛。

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