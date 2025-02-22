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    「夫妻工時」勞資糾紛 闆娘離婚討17年加班費

    夫妻勞資糾紛，闆娘離婚討17年加班費。（情境照）

    夫妻勞資糾紛，闆娘離婚討17年加班費。（情境照）

    2025/02/22 05:54

    〔記者王捷／台南報導〕台南出現「夫妻工時」勞資糾紛。田姓女子指控，婚後受陳姓前夫「聘雇」，經營米粉攤，離婚後要陳男支付17年來、共300多萬的加班費，台南地院認定攤位是夫妻共同經營，田女是「老闆娘」並非員工，駁回田女訴訟。

    田女主張，自2003年8月起，到2020年3月期間，她每日工作15.5小時、每週5天，每月20天，但陳男僅支付她每天1000元工資，換算時薪僅64.5元，低於勞基法規定的最低工資，要求支付17年的加班費。

    不過，陳男反駁，米粉攤是他婚前創立，兩人結婚後是基於夫妻情誼才一起經營，並非雇主與員工關係，且夜市營收主要由田女管理，實際上是他向田女領取生活費，而非支付薪資。

    南院勞動法庭審理時發現，田女在2003年起的勞保紀錄顯示，她是以「自營作業者」身份投保，並非受雇於陳男。此外，雙方對話紀錄顯示，田女對帳務管理有決定權，收入為夫妻共同財產，並非陳男單方面支付薪資。

    田女也曾在庭上坦承，米粉攤的收入是兩人共同經營，帳務也是一起管理，所以田女的身分更像是「老闆娘」而不是一般員工，法院因此認定兩人屬共同經營關係，而非雇傭關係。

    此外，即便認定兩人間有雇傭關係，依勞動基準法第26條規定，工資請求權的時效為5年，由於她直到2024年12月才提起訴訟，僅能向前追溯5年內的未支付工資，超過5年的部分請求權則已經因時效消滅，最終台南地院駁回田女訴訟。

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