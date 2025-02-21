搶救268人性命！南市消防局第3大隊獲頒獎勵金

台南市消防局第三救災救護大隊，獲南市消友會第三辦事處處長邱進煌頒發工作及業務獎勵金。（第三救災救護大隊提供）

2025/02/21 23:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局第三救災救護大隊去年執行災害搶救、救護勤務，成功搶救大北門區268位民眾的生命，今天（21日）晚獲得南市消友會第三辦事處處長邱進煌，頒發工作及業務獎勵金14萬8700元，激勵消防員、義消。

第三大隊統計去年出勤相關各類任務3054件，成功救出78位民眾；在救護工作方面，共執行8967件救護任務，其中包括27件ACLS（高級心臟救命術）處置，並成功使5位CPC1（心肺復甦後狀態）的病患出院。對於低血壓和低血糖案件，共進行了179次的靜脈輸液治療，並救治6件心肌梗塞案件。

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邱進煌說，今晚消友會第三辦事處會員大會不僅是對三大過去一年工作的總結，也是對未來工作的激勵，盼隊員進一步提升消防和救護服務的質量，確保民眾的生命財產安全。

消防局第三大隊大隊長陳坤宗表示，台南市消友會第三辦事處是由眾多熱心公益的公司行號及民眾所組成，是三大最有力的後盾，協助推行消防安全宣導、增進消防員的保險福利、充實裝備及器材，進而保障民眾生命財產安全。

台南市消防局局長李明峯表示，消友會是消防局最有力的後盾，有消友會的鼓勵、獎勵，讓消防同仁更安心執行各項消防工作，減少市民生命財產損失。

台南市消防局第三大隊統計去年出勤相關各類任務3054件，保障大北門區民眾生命財產安全。（第三救災救護大隊提供）

台南市消防局第三救災救護大隊，獲南市消友會第三辦事處處長邱進煌頒發工作及業務獎勵金。（第三救災救護大隊提供）

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