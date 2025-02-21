2/21今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落高雄

21日開獎的第114000048期今彩539頭獎開出1注，第114000029期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/21 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（21日）開獎的第114000048期今彩539頭獎開出1注，由高雄市前鎮區后平路91號1樓的「金好旺彩券行」開出；第114000029期大樂透頭獎則摃龜。

第114000029期大樂透中獎號碼「02、07、27、30、38、49，特別號：06」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共58注中獎，每注可得3萬6996元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬2892元；伍獎共2300注中獎，每注可得2000元；陸獎共3140注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3234注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1258注中獎，每注可得400元。

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第114000029期49樂合彩中獎號碼為「02、07、27、30、38、49」。四合5注中獎，每注可得20萬元；三合共112注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3203注中獎，每注可得1250元。

第114000048期今彩539中獎號碼為「11、13、18、30、35」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共215注中獎，每注可得2萬元；參獎共6978注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬785注中獎，每注可得50元。

第114000048期39樂合彩中獎號碼為「11、13、18、30、35」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9473注中獎，每注可得1125元。

第114000048期3星彩中獎號碼為「282」。壹獎共93注中獎，每注可得5000元。

第114000048期4星彩中獎號碼為「0382」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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