超商女店員遭砍30刀險喪命 前男友判8年、入監還寄信騷擾

吳女在超商值班時，遭前男友持刀連砍30刀，經急救搶回一命。（資料照，民眾提供）

2025/02/21 22:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區新光路一家超商吳姓女店員，2023年9月凌晨值班時，遭前男友余俊翰持刀連砍30刀，女店員當場休克、失去呼吸心跳，送醫急救才搶回一命，吳女不滿余男只被判刑8年定讞，在Dcard社群平台發文，指余從監獄寄信持續騷擾她，憂心出獄後又會被殺。

吳女發文指出，她一直被殺人魔違反保護令騷擾，當時被砍30刀，因低血容性休克到院前心跳停止，被電擊2次才救活，但對方持續在燕巢監獄寄信到她家，違反保護令騷擾，在上訴三審的時候，她怕對方出獄會再來殺她，遺書已經寫好了。

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吳女提及，她上訴到三審但余俊翰只判8年，三審定讞最多只能讓她安心生活4年或8年，很怕對方出獄會重新買刀找到她又犯案，每天都活在恐懼中，常常一個人躲在房間裡哭。

對此，有網友建議吳女與同住的爸爸要想盡辦法搬家，最好改名且換掉手機門號等聯繫方式，吳女回應會跟會一直躲起來，也打算要存錢去整形，不然殺人犯被監獄放出來找來就慘了，而這也讓不少網友覺得不捨，憂心她的安全。

這起案件發生在2023年9月，23歲的吳女與凶手余俊翰原為男女朋友，4月分手後，余男多次請求復合未果，吳女不堪余男常到她工作的超商騷擾而聲請保護令，但余仍數度違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，余男同年7月22日被拘提並羈押至8月28日獲釋，9月13日凌晨持刀闖入超商，對著正在值班的吳女狠刺30刀，後逃至左營一家速食店被捕。

余男落網後被羈押時，竟從前年10月13日起至11月24日，連寫18封信給吳女，信中除檢討吳女害他犯下重案，還表白想跟吳女復合，吳女再次報案，檢方去年7月另案依違反家暴法起訴余男，法院審理中。

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