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    首頁　>　社會

    超扯！甩尾燒胎5圈半 BMW台一線溪州段擾人清夢

    白色BMW連續甩尾轉圈5圈半，路面冒出白煙，也留下一圈圈燒胎痕。（翻攝黑色豪門企業臉書）

    白色BMW連續甩尾轉圈5圈半，路面冒出白煙，也留下一圈圈燒胎痕。（翻攝黑色豪門企業臉書）

    2025/02/21 21:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕一輛白色BMW轎車19日深夜，在彰化縣溪州鄉台一線（莒光路）連續甩尾、燒胎轉圈，轉了快5圈半才停止，刺耳聲浪驚動附近鄰居。車主表示「是在試車有沒有壞掉」不是故意甩尾，警方依公共危險罪嫌函送、並依道路交通管理處罰條例，最高可處3萬6千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

    該起事件發生在2月19日晚間10點半左右，事後甩尾影片被民眾貼文在臉書「黑色豪門企業」，從畫面發現，該輛白色轎車駕駛，先與路邊民眾商量許久，接著高速逆向衝至馬路口，接著拉起手煞車、快轉方向盤並猛催油門，讓輪胎不斷發出刺耳吱吱聲，連續轉了5圈半後才離開，路面因此冒出白煙，也留下一圈圈燒胎痕。

    警方表示，事後找到車主，他供稱「當時是在試車，有沒有壞掉」絕不是故意甩尾，不過其自小客車在台一線危險駕駛行為，已違反刑法公共危險罪嫌及道路交通管理處罰條例規定。

    事發路口經高速轉圈燒胎，路面留下一圈圈圓圈狀痕跡。（記者陳冠備攝）

    事發路口經高速轉圈燒胎，路面留下一圈圈圓圈狀痕跡。（記者陳冠備攝）

    一輛白色BMW轎車，在路口連續甩尾、燒胎轉圈。（翻攝黑色豪門企業臉書）

    一輛白色BMW轎車，在路口連續甩尾、燒胎轉圈。（翻攝黑色豪門企業臉書）

    事發路口處旁車行，疑似停放的肇事車輛。（記者陳冠備攝）

    事發路口處旁車行，疑似停放的肇事車輛。（記者陳冠備攝）

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