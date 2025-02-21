台南佳里阿北「吃霸王泡麵」 還大鬧超商

佳里警分局警員周翰宇冷靜處置在超商鬧事男子。（分局提供）

2025/02/21 22:13

〔記者楊金城／台南報導〕超商就是我家？有男子18日晚上到台南市佳里區1家超商，沒付錢打開泡麵就吃，不聽店員勸阻，還抓狂打人。佳里警分局警員周翰宇剛好在超商購物，立即出手壓制，帶回派出所保護管束，結束鬧劇，分局今天（21日）表揚周員。

40多歲鬧事男子進超商吃「霸王泡麵」，被店員發現後吵了起來還打人，讓其他顧客看傻眼。

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警員周翰宇下班剛好到超商買東西，先通報分局警網趕來處置，男子持續咆哮，周員擔心店員、顧客安危，奮勇向前制止，壓制男子在地，直到警網到場。

男子情緒激動且有攻擊舉動，警方通知消防隊救護車到場，男子拒不願配合就醫，持續咆哮，警方恐其危害生命，將他帶回派出所依法妥善處置，通知家屬安撫，將人帶回。

佳里分局指出，周員在勤餘中表現冷靜且專業的應對態度，確保事件平和落幕，其高度責任感與服務熱忱，充分展現「警察工作無時無刻、保民安全無分場所」的精神。分局將持續強化員警應變能力及專業訓練，確保民眾生活安全無虞。

男子（左）進入超商後，無視旁人就吃起「霸王泡麵」大鬧超商，被警方壓制。（分局提供）

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