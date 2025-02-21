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    民雄鄉農會選舉涉賄 鄉代會主席涂文生5萬交保

    民雄鄉代會主席涂文生（右）遭檢舉涉及民雄鄉農會選舉賄選，檢方訊後以5萬元交保。（資料照）

    民雄鄉代會主席涂文生（右）遭檢舉涉及民雄鄉農會選舉賄選，檢方訊後以5萬元交保。（資料照）

    2025/02/21 21:19

    〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉農會會員代表、農事小組長選舉15日甫落幕，今日傳出操盤在野陣營的現任民雄鄉代會主席涂文生涉嫌賄選，嘉義地檢署複訊後依涉嫌農會法以5萬元交保。涂文生受訪喊冤強調，他並未涉及賄選，對被檢舉涉賄感到無奈。

    此次農會選舉，民雄鄉農會屬激戰區，現任總幹事陳加茂面臨由涂文生操盤的在野陣營挑戰。選舉結果，會員代表應選45席，陳加茂掌握26席，獲絕對過半優勢，3月4日將開會員代表大會改選理監事，預期陳加茂可順利獲遴聘連任。

    地方人士說，此次民雄鄉農會選舉，原為陳加茂及涂文生之子涂榮城兩人登記候聘下屆總幹事，涂榮城因資格審查未通過，提前落馬，涂陣營拚代表席次取得過半優勢，進而掌控理事會，卡陳加茂遴聘案。

    民雄鄉農會會員代表選舉競爭激烈，投票日前幾天，檢調查獲7旬許姓、鄭姓代表候選人涉嫌分別透過鄭姓、賴姓樁腳現金賄選，每票約6千元，檢方複訊後諭知許姓、鄭姓代表候選人各5萬元、20萬元交保；鄭姓、賴姓樁腳各3萬、10萬元交保。

    如今傳出涂文生遭檢舉涉嫌違反農會法賄選，涂文生今天被檢方以5萬元交保後，喊冤強調並未涉賄。涂文生此次參選農會會員代表落選，將再挑戰理事席次，接下來的理事選舉暗潮洶湧，9席理事出爐才能見真章。

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