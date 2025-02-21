攻克「道館」遭占領 寶可夢迷怒噴「這幾句」噴8000元

寶可夢遊戲迷攻克的遊戲道館被占領，朝對方人爆粗口，被依恐嚇危害安全罪名判處罰金8000元。示意圖。（資料照）

2025/02/21 20:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣王姓寶可夢遊戲迷發現，他攻克的寶可夢道館被在同一個地方運動的夫妻占領，對著他們爆粗口，飆三字經還罵「爛貨」、「下賤」等語，夫妻不甘受辱報警，王男坦承失控罵人，被南投地院法官以恐嚇危害安全罪名，判處罰金8000元。

判決書指出，有大專學歷的王姓男子去年9月初在南投縣竹山鎮竹文化園區停車場玩寶可夢，發現他才攻克不久的道館被在附近的人占領，走進園區找尋，發現有對年輕夫妻一面運動一面玩手機遊戲，趨近一看，這對夫妻就是占領他攻克道館的人，破口大罵三字經，還罵「爛貨」、「下賤」、「有病」，揚言「要找人打你們」。

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夫妻決定不予姑息，到警分局提告，他們有用手機錄影蒐證，在旁運動的人也作證聽到王男破口大罵。王男一開始在筆錄中承認有罵這對夫妻，但南投地檢署檢察官偵辦時，他改口否認。被起訴後到南投地院法庭才又坦承罵人及揚言要找人打這對夫妻。

南投地院法官審酌王男素行良好，也坦承失控罵人，將其依恐嚇危害安全罪名，判處罰金8000元。全案可上訴。

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