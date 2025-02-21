警政署霹靂特警結訓 中市特勤分隊長鄧宇杰再獲第1

台中市警局保安警察大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰，於全國反恐維安特警訓練，獲霹靂特警第1名。 （中市警局提供）

2025/02/21 19:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾大秀腹肌，獲選台中市消防局2025形象月曆警察代表的保安警察大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰，參加警政署全國反恐維安特警訓練，今天（21日）結訓成績公布，再次以卓越表現，榮膺全國霹靂特警第1名。

霹靂特警是從全國警察中，挑選出體能和戰技出眾的警察組成的特殊任務編組，主要任務負責反恐、支援攻堅或重大、突發事故的警力編制。

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中市警局表示，警政署為提升警察執勤技能，確保執勤安全並強化打擊犯罪能力，規定45歲以下特殊任務編組的員警，每3年應參加複訓1次，45歲以上員警，每1年複訓1次，複訓測驗不及格者即予解編，不得再擔任特殊任務警力編組。

警政署全國反恐維安特警訓練，每年均匯集各縣市霹靂小組成員，強化全國特警人員，於高風險勤務中的應變能力與戰術技巧，並提升各地霹靂小組間的協同作戰能力；全國菁英齊聚一堂，複訓過程競賽激烈，每年一度的霹靂特警基地複訓，已然成為霹靂特警的成果驗收會。

中市警局強調，該局保安大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰，2022年參加複訓榮獲第1名殊榮，3年後（2025年）再次以卓越表現榮膺全國霹靂特警MVP（最有價值選手），展現出過人實力。

中市警局保安警察大隊大隊長表示，鄧員雖已不惑之年，但平時自主鍛鍊不懈怠，身手依然矯健，體能完全不輸年輕人，此次「反恐維安特警共同訓練」結訓成績優異，再度從各縣市的菁英中脫穎而出，榮獲全國第1名，並由警政署頒發「署長獎」，為台中警局增光，也展現出中市警局保安大隊，在維護社會安全與打擊犯罪上的堅強實力。

鄧宇杰曾大秀腹肌，獲選台中市消防局2025形象月曆警察代表。 （中市警局提供）

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