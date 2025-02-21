街友自稱前分局長 15年前富家子淪台中街友即引熱議

草屯鎮「五板橋」曾是聲色場所的聚集地，最後一家妓女院在負責人過世後也走入歷史，但隔年因台中張姓街友的故事，再度被討論。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/02/21 19:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人薔薔拍影片訪自稱當過學甲分局長的台中街友，昨、今日成熱搜話題，中部地區民眾對「台中街友和顯赫背景」主題並不陌生，原來2009年也曾有台中街友透露，祖父曾在草屯開酒家、父親開妓女院，只不過當年「富少淪街友」經查證確有此人此事。

薔薔訪問台中火車站前的陳姓街友，該街友自稱是台南學甲警分局長退休，購博慘輸4500萬元才淪落當街友，警界十分重視，台中警方找到陳姓街友依個人資料查詢，發現他根本沒有從警紀錄。

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台中街友對外說出顯赫過去，這名陳姓街友並非第一人，有民眾找出昔日新聞，發現2009年6月就有台中的張姓街友因富少變成街友的故事上媒體，張姓街友說的「富貴人生」，地點就在南投縣草屯鎮，當年記者求證草屯人士，還真的有人認識他，證明他所言不是吹牛皮。

15年前登上媒體的張姓街友，當年是因與中國女子假結婚，到戶政事務所登記時被發現而移送法辦，而他為此坐牢兩個半月，出獨後到台中市政府民政局抱怨時，才說出自己的阿公早年在草屯鎮開鳳仙酒家，娶了5房老婆，父親則在「五板橋」開喜樂妓女院，也娶4房老婆，年少時仗著家裡有錢，不唸書也不學好，因父親好賭，家產敗光，姨太太們全捲款潛逃，而他最後淪為街友。

張姓街友口中所說的「五板橋」地區，以及酒家、妓女院的名稱，老一輩的草屯人都知道，當時也因為張姓街友讓草屯鎮早期的聲色場所再度受到矚目，尤其是「妓女院」或「妓女戶」一詞，因為草屯最後一家妓女院已在2008年走入歷史，但因張姓街友的新聞讓「妓女院成了草屯人聊天的話題。

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