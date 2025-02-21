竹北天坑案 楊文科等3人主張北市土木技師公會鑑定報告不具證據力

新竹縣長楊文科親自到庭應訊，開完庭後由辯護律師們陪同離開。（記者黃美珠攝）

2025/02/21 17:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「竹北天坑」案今天下午2點半在新竹地院刑1庭，針對包含新竹縣長楊文科、前縣府工務處長江良淵、工務處承辦人黃彧思在內的「公務員組」續行準備程序庭。楊文科3人始終堅定否認犯罪，針對檢方聲請院方調閱台北市土木技師公會鑑定報告作為他們的犯罪證據，3人及其辯護律師們也都統統否認這份「私鑑定」具有證據能力。

起訴、也是蒞庭論告的檢察官王遠志則反駁說，台北市土木技師公會針對豐采520建案及其周邊道路所做的相關鑑定報告並分針對本案而為，可信度非常高，若有必要，也可傳喚當時負責鑑定的2名鑑定人到庭作證，以補強這份鑑定報告的證據能力。

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新竹縣政府工務處今年1月24日發函，准許豐采520建案在確定安全性無虞後復工，以致同為本案被告的豐邑機構董事長劉樹居，其辯護律師前次開庭便主張聲請將這份公函，同時調閱新竹豐邑喜來登大飯店所在建物當年的建照申請資料，統統納入證據清單，以佐證豐邑機構在蓋豐采520地下室工法如同喜來登的並無不當，同時也佐證他們的復工一如縣府前述公函所載，為的是搶險，並非違法復工。

當時王遠志雖當庭否決了劉樹居辯護律師的主張，但他也同時因聲請把台北市土木技師公會鑑定報告納入證據，慘遭劉樹居辯護律師劉邦繡「打臉」，劉邦繡以這份鑑定報告是私鑑定為由，也主張沒有證據能力。

王遠志記取上次教訓，今天當庭直接借力使力，強調被告所聲請調閱的前述縣府准予復工的公函內，也有提及台北市土木技師公會所做的鑑定報告，所以建請法官一次完整調閱所有卷宗資料做為呈堂證供。法官最後裁定就由檢方函調後提出前述私鑑定內容。

比較有趣的是，台北市土木技師公會的鑑定報告，當初是縣府應豐采520周邊住戶要求，由豐邑機構買單委託所做，縣府工務處根據相關的鑑定結果，召開專案小組會議，獲周邊居民們認同，且豐邑達成縣府多項要求後才准許豐邑機構復工。

但這份報告因非依刑事訴訟法由院方或檢方囑託所做，屬於私人鑑定，以致本案被告的各律師們，不管是公務員組、或是豐邑組的統統否認這份鑑定報告具有證據能力。成為本案審理期間檢、辯雙方一項有趣的博弈籌碼，因為邱崇喆的辯護律師林永頌也聲請院方同意他們以私鑑定的方式，另委台中市土木技師公會、及另名有相關土木專業的大學退休教授執行私鑑定，以佐證豐邑機構並無犯罪，但同樣的這份私鑑定的證據能力也不為檢方所承認。

新竹地院針對「竹北天坑」案被起訴的12人，從去年第3季起，分技師組、豐邑組、公務員組進行準備程序，到現在因已有人先行認罪，目前就剩豐邑組和公務員組續行準備程序的證據調查確認等工作，預計下個月才會開始推進到爭點整理。

其中，楊文科、江良淵等公務員被控涉嫌圖利豐邑機構違法復工等，江良淵另涉財產來源不明以及偽造公文書等罪嫌，但是他們都始終否認涉案，相信司法終會還他們清白。

新竹縣政府工務處前任處長江良淵庭後隻身步出法庭。（記者黃美珠攝）

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