爭企業家亡夫遺產 中國嫩妻「少1動作」喪失繼承權

中國籍嫩妻爭遺產，法院認定，她未於被繼承人過世後3年內聲明繼承，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」視為放棄。（記者王捷攝）

2025/02/21 17:00

〔記者王捷／台南報導〕台南某企業家2020年過世，中國籍嫩妻為爭取亡夫800多萬遺產，強調去年底取得身分證，自己也是台灣人，但台南地院依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」認定，企業家過世3年內，嫩妻未向法院聲明繼承遺產，就喪失繼承權，駁回其告訴。

這名企業家生前在台南擁有多筆不動產及銀行存款，並與前妻育有五名子女，但晚年他另娶中國籍嫩妻，兩人並育有子女，且長年居住在中國。2020年間企業家病逝，台灣的財產由前妻的五名子女掌控，嫩妻因中國武漢肺炎因素，2021年到台灣才發現，因而提起訴訟。

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嫩妻強調，作為配偶，她有繼承權，且企業家在台灣的財產，也該納入夫妻剩餘財產分配，因此請求法院進行遺產分割，並計算應得的財產比例。

然而，被告五名子女反駁，指出企業家生前已經交代，台灣財產由台灣子女繼承，而中國財產則由嫩妻管理，此分配方式符合企業家的生前意願，嫩妻無權再要求台灣遺產分割。此外，嫩妻長年居住中國，對於台灣資產沒有貢獻，根本沒有理由來分產。

南院民事庭認為，以「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第66條規定，中國人要繼承台灣人的遺產，必須在繼承開始，也就是被繼承人過世後的3年內，用書面文件向台灣的法院表明要繼承，逾期就會被視為自動放棄繼承權，不能再要求分財產。但是嫩妻自企業家去世後，未曾向法院正式聲明繼承，因此依法律規定，其喪失繼承權。

民法第1030條也規定，夫妻財產分配應考量配偶對婚後財產的貢獻，審酌嫩妻長年居住中國，對企業家在台南的企業與資產管理並無直接參與，法院認為，既然嫩妻已在中國獲得財產，而企業家生前亦有口頭指示財產分配方式，則嫩妻再回台灣爭產，並不符合公平原則。

法院綜合判斷後，認定嫩妻未依法聲明繼承，依法律規定視為放棄繼承，無權分配遺產，雖然她有台灣身分，但對台灣財產無直接貢獻，所以駁回嫩妻的全部請求。

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