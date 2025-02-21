北市清潔隊代賑工揮刀奪2命 一審判24年

北市環局代賑工2死命案，依2殺人罪各判王男12年、14年，合併應執行24年有期徒刑。（資料照）

2025/02/21 16:28

〔記者張文川／台北報導〕北市大同區清潔隊建成分隊「以工代賑」的58歲清隊隊員王建明，前年11月與曾是兒時玩伴的高姓同事，因工作時發生爭吵，持折疊刀刺死高男和其廖姓友人，士林地檢署依殺人罪起訴王男，由士林地院國民法官專庭審理，經本週密集審理，今天宣判，依2殺人罪各判12年、14年，合併應執行24年有期徒刑。可上訴。

58歲王男、56歲高男均不是清潔隊的正式員工或僱員，而是透過台北市社會局「以工代賑」計畫，到清潔隊工作。

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檢警調查，王、高2男於2023年工作時發生爭吵，同年11月16日凌晨，高男打電話要求王男出面理論，高男並找來廖、李2名友人助陣，高男帶著一把水果刀，廖帶警棍、李帶鋁棒，至北市大同區的王男住處樓下堵人，王男則帶著折疊刀下樓見面。

雙方一言不合，王男憤而持折疊刀砍殺高、廖2男，刺中高的左胸等處，廖的臀部、大腿也都被刺傷，2人經送醫均宣告不治。王男自己也被砍傷，自行就醫住院搶救18天，保住性命，出院後即遭拘提。

檢方複訊後，聲押獲准。士檢去年1月偵結，依殺人罪嫌起訴王男，士林地院由國民法官專庭審理。

王男主張是正當防衛，「他們到我家樓下來殺我，高男拿刀刺我胸口，我嚇到就揮刀自保，當時我有吃藥，腦袋一片空白，感覺快要休克了，後來就不知道發生什麼事情了」，折疊刀是他平日用來工作割草。

死者廖男的胞兄出庭時氣憤地說，王男殺伐果斷，「一下樓、鐵門打開，就一直殺到馬路對面，監視器都有拍到」，認為王男避重就輕、裝瘋賣傻；他的弟弟是去當和事佬，卻死於非命，請國民法官給公道。

士院國民法庭審理後認定，監視錄影畫面顯示王男攻擊手段兇狠，目擊證人也證稱雙方是互相砍殺，法庭認定王男對2男有殺人的故意，有證人說案發前有爭吵，王男也自承知道高男等人是不懷好意前來，因此認定王男並非正當防衛、也非防衛過當，而是構成殺人罪。

國民法庭對於王男殺害高男部分，量刑12年，殺害廖男部分量處14年，2罪合併應執行24年。

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