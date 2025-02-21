數學考差、揉胸部長大為由！彰化某國中名師猥褻性侵8女19次 改判16年

戴師被控擔任資優班導師期間，用「幫妳按摩胸部」等荒唐理由，性侵害或猥褻8名女學生。（民眾提供）

2025/02/21 16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任彰化縣某國中資優班導師的56歲的戴姓名師，被控於2003年至2016年間，強制猥褻或強制性交8名女國中生共19次，理由包括「幫妳按摩胸部，刺激胸部生長」、「讓你享受、體會自慰快感」、「看你乳暈是否粉紅色」。彰化地方法院一審依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、強制性交罪各14次與5次，合併判刑23年4月。彰化地檢署與戴師都上訴二審，高等法院台中分院認為，刑法修正前合併刑不得逾20年，修正後不得逾30年，舊法對戴師有利，另有部分無罪或更改罪名，改判16年，可再上訴。

判決書指出，彰檢起訴指出，戴師於2003年到2016年間利用擔任國中導師，或國中資優班導師，另於住所開設補習家教班的機會，於學校陶藝教室或圖書館內強制猥褻或性侵害女學生，不僅要求女學生拉開衣服讓他看胸部，或以「矯正駝背」按摩為由摸胸；他也利用家教時機，在自家房間、餐廳、廚房及走廊等多處對女學生強制猥褻或性交，行徑大膽荒唐。

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檢方指控，他猥褻或性侵害女學生的理由，包括「幫妳按摩胸部，刺激胸部生長」、「我幫你按摩消除乳酸堆積」、「讓你享受、體會自慰快感」、「看你乳暈是否粉紅色」，甚至是「數學考不好，我要處罰你」、「我來開導你，女生要注意身體發育的事情，我要瞭解你的胸部發育狀況」。

據指出，戴男是當地國中的明星老師，2017年被女學生舉發惡行，判刑2年入獄，出獄之後，2023年傳出他有意再開補習班，有受害女學生不希望狼師再出來害人，於是上網爆料，呼籲受害者一起出面提告，溪湖鎮長何炳樺也幫忙開記者會，找律師為受害女學生討公道，前後又有8名昔日女學生出面控訴受害。

彰化地院審理時，戴師全盤否認犯行，他辯稱，部分女學生與他交往，發生性行為，上大學之後劈腿分手，但因感情不順又離婚，把感情不順歸咎於他，所以才提告，另有女學生是因他管教嚴格等因素而報復誣告。

一審法官不採信辯詞，抨擊戴男為人師表，不知善盡教育、照護學生責任，反圖滿足一己之性慾，對8名未成年少女多次犯下妨害性自主犯行，嚴重悖於師道倫常，枉為人師，戕害8名女學生身心健全成長，手段卑劣且犯罪情節嚴重，19罪合併判處戴男有期徒刑23年4月。

戴男與檢方都上訴二審，戴師仍否認犯行，高等法院台中分院認為，修正後刑法第51條第5款規定，合併定刑期不得逾30年，修正前則是不得逾20年，以修正前對戴師有利，另有4次犯行變更罪名，2次加重強制猥褻犯行變更為1次連續犯等理由，撤銷一審原判決，改判徒刑16年，並於刑之執行前，令入相當處所，施以強制治療至治癒為止，但最長不得逾3年。

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