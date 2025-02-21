8度在東吳大學學生餐廳交易大麻 毒販被重判10年

台北市呂姓男子長期販賣第二級毒品大麻長達1年，次數多達24次，檢警調查發現其中8次是在東吳大學學生餐廳面交毒品，士林地院日前依24次販賣第二級毒品罪，判處21次5年4月徒刑、3次1年9月徒刑，總計128年，合併應執行10年徒刑。（資料照）

2025/02/21 15:20

〔記者張文川／台北報導〕台北市呂姓男子長期販賣第二級毒品大麻長達1年，次數多達24次，檢警調查發現其中8次是在東吳大學學生餐廳面交毒品，士林地院日前依24次販賣第二級毒品罪，判處21次5年4月徒刑、3次1年9月徒刑，總計128年，合併應執行10年徒刑；另有2次持有大麻罪併判4月可易科罰金，沒收犯罪所得32萬2100元。可上訴。

檢警獲報指出，呂男長期販賣大麻，以某通訊軟體聯繫買家，約定交易時間、地點及販售數量，檢警去年2月、3月兩度至呂男住處發動搜索，皆查獲大麻花、大麻種子、乾燥的大麻植株及碎片等。

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士院判決認定，呂男犯案長達1年，共販賣24次大麻給3名買家，包括陳男1次、許男5次、高男18次，每次交易數量各為5公克或10公克，交易多是在呂男或買家的住處當場交易，有時也會匯款交錢。其中，有8次呂男與高男，約在東吳大學學生餐廳裡的某家特定餐廳，面交大麻與現金。

士院認定，呂男明知大麻為第二級列管毒品，具有高度成癮性，猶無視國家杜絕毒品犯罪禁令，恣意犯下販賣大麻24次、持有2次，戕害他人和自己身心，危害他人身心健康，更助長毒品泛濫，所為實有不該。

合議庭考量呂男確實有供出其中3次的毒品來源，助檢警因而查獲其他正犯，減刑為1年9月，其餘21次販賣大麻罪則各判5年4月，24罪合併應執行10年徒刑。呂男另有2次持有大麻罪，各判2月、3月，合併應執行可易科罰金12萬元的4月徒刑。

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