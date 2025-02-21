人美心更美！正妹女警護迷路嬤返家 隔天喜收蛋糕

彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧護送阿嬤返家。 （警方提供）

2025/02/21 15:18

〔記者湯世名／彰化報導〕人美心更美！彰化市1名88歲阿嬤17日騎電動輔具車外出時突然迷路，神情慌張，彰化警分局泰和派出所長張志豪、女警陳翊寧正好巡邏經過，立即將阿嬤帶回派出所，為輔具車充電，還騎乘警用機車護送阿嬤返家，隔天阿嬤到派出所送上蛋糕，讓張志豪、陳翊寧十分驚喜，外型亮麗的陳翊寧說，這是警方應該做的，不足掛齒。

泰和派出所長張志豪、女警陳翊寧17日下午在泰和路執行守望勤務時，發現1名騎乘電動輔具車的阿嬤神情慌張，2人上前關心，88歲的阿嬤向2人表示，她原本要前往市場尋找友人，但途中不慎迷路，還擔心電動輔具車的電力不足，無法順利返家。

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員警了解情況後，知道阿嬤獨居且對周圍環境不熟悉，情況令人擔憂，二話不說將阿嬤帶回派出所，先行確認她的身份及住址，為確保阿嬤的電動輔具車能夠順利運行，還為輔具車充電，並貼心的安撫她的情緒。隨著天色漸暗，為了保障阿嬤的安全，2名員警騎乘警用機車護送她返家，確保她安全抵達。

隔天上午阿嬤由家人陪同來到派出所，親自送上蛋糕，感謝2名員警伸出援手，讓她安全且順利返家，由所長張志豪接待，女警陳翊寧出勤巡邏未在所內，不過陳翊寧回到所內得知阿嬤送蛋糕來，仍相當驚喜。

彰化分局表示，26歲仍小姑獨處的陳翊寧外型亮麗、陽光，警專特考班才畢業1年，平日工作認真負責，衝勁十足，民眾有任何困難或需求，都能隨時伸出援手，提供求助者溫暖與安全。

彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧外型亮麗。 （警方提供）

彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧外型亮麗。 （警方提供）

彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧（紅圈）騎乘警用機車護送阿嬤返家。 （警方提供）

彰化警分局泰和派出所女警陳翊寧（紅圈）與同僚騎乘警用機車護送阿嬤返家。 （警方提供）

正妹女警伴迷路嬤返家，隔天阿嬤由家人陪同到派出所送蛋糕感謝。（警方提供）

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