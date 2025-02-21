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    高雄3婦分屍命案打撈作業暫停 事證已可鞏固待借提凶嫌破防

    高雄3婦分屍命案打撈作業暫停，事證已可鞏固待借提凶嫌破防。（記者李惠洲攝）

    高雄3婦分屍命案打撈作業暫停，事證已可鞏固待借提凶嫌破防。（記者李惠洲攝）

    2025/02/21 15:09

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案屍塊打撈工作告一段落，今（21）日暫停打撈，刑警大隊公布目前確認的屍塊，楠梓失蹤的林姓婦人共38塊，左營失蹤的張婦2塊，其餘皆排除與命案有關，另凶嫌張介宗大嫂黃婦的屍塊並未撈獲，專案人員認為相關事證已完成鞏固，等借提偵訊突破及釐清疑點。

    刑大指出，有關警方於2月17、18日打撈的12塊屍塊，經法醫於2月20日複驗，2塊為塑膠物質，10塊為非人組織，其中多為禽類皮膚，疑似肺部組織係魚類組織，目前打撈殘骸皆已全部鑑驗完畢。

    至於2月17日採驗28塊組織，經鑑驗出3塊與被害人林婦有關，後續即未再驗出相關屍塊，目前確認的所有屍塊中，有38塊是林婦所有，被害人張婦有2塊，其餘皆已排除。

    專案小組認為，近日來所打撈的屍塊，大多不是人體組織，認為凶嫌涉嫌棄屍於第五船渠水域的屍塊、組織，恐經長期泡水後已分解，因時間久遠，很可能漂流至外海，目前所獲的事證與物證，足以鞏固張嫌涉殺人分屍行為，今起暫收兵結束打撈遺骸工作。

    高雄3婦分屍命案打撈作業暫停，事證已可鞏固待借提凶嫌破防，打撈作業完成階段任務。（記者李惠洲攝）

    高雄3婦分屍命案打撈作業暫停，事證已可鞏固待借提凶嫌破防，打撈作業完成階段任務。（記者李惠洲攝）

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