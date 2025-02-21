登山客烏拉孟斷崖400公尺深谷殞命 特搜隊找回遺體獲劉世芳表揚

43歲賴姓女山友大年初一在馬博拉斯山烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防搜救人員上山搜尋4天未有所獲，消防署特種搜救隊15日透過直升機吊掛從砂石中找回遺體交付家屬。（記者鄭景議翻攝）

2025/02/21 14:40

〔記者鄭景議／台北報導〕43歲賴姓女山友大年初一在馬博拉斯山烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防搜救人員上山搜尋4天未有所獲，消防署特種搜救隊15日透過直升機吊掛從砂石中找回遺體交付家屬，實屬不易，內政部長劉世芳今日特別前往消防署，頒發慰勞金給參與救災的所有救難人員，她表示救難人員在極為艱困的地理環境通力合作投入救援行動，展現我國搜救單位卓越的專業能力。

據了解，馬博拉斯橫斷登山隊大年初一（1月29日）行經馬博拉斯山烏拉孟斷崖，賴姓女山友不慎墜谷，當地訊號不佳，加上現場天候惡劣積雪嚴重，第一梯次搜救人員搜索未果。

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消防署特種搜救隊本月15日搭直升機空勘，克服地形陡峭、碎石遍布等困難，在烏拉孟斷崖下方約400公尺處找到女山友遺體，女山友被砂石掩埋，只一截露出腰部，搜救人員合力挖開，拉出遺體打包，吊上直升機，載送到花蓮縣，下午降落在花蓮德興棒球場，交由警方及家屬處理。

其中參與救災的特搜隊專員陸瑞璽表示，該案件是少數本隊與縣巿消防局共同執行的山難搜救案，不但縣市消防局同仁發揮了他們在山域的地面能力，同樣的本隊同仁也發揮了長年與空勤總隊共同訓練的成效。

玉山分隊隊員李家銘則說，13年前也曾在烏拉夢斷崖救援墜谷的成大生，常被問到「你救活的比較多，還是救死的比較多」，他認為，不管救活的或者罹難的，都是功德一件。能把罹難者帶回家，是對家屬的救贖；這是史上堪稱最難山域案件，也是跨機關執行山難搜救的成功案例。沒有空勤教官的精湛飛行技術，沒有署特搜專業的吊掛技術，沒有縣市山搜成員的繩索技術，本案無法成功。

內政部長劉世芳今日特別前往消防署，頒發慰勞金給參與救災的所有救難人員。（記者鄭景議翻攝）

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