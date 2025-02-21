肛門灌水、懸空11樓......台南2歲童遭虐 「國民法庭」判狠父18年徒刑

謝女、陳男與兩名小孩共同居住的飯店套房，環境雜亂不堪。（民眾提供）

2025/02/21 15:06

〔記者王捷／台南報導〕2023年10月，2歲的謝姓男童安置返家僅3個月，就遭父親陳平痛毆腹部，導致胃破裂，胃容物流至腹腔、細菌感染死亡，生前更遭肛門灌水、懸空11樓虐待，今國民法庭宣判，以故意致兒童傷害致死罪判陳平18年徒刑。

做板模工的陳平有多次家暴紀錄，謝童曾因遭虐待骨折被帶到他處安置1年，去年7月2歲謝童返回父母身邊，一家住在不到10坪的廉價飯店，同年9月社工訪視時發現謝童有傷，要再度訪視時，同年10月18日就發生憾事。

請繼續往下閱讀...

陳平一度想聲請不參加國民法官審判。陳的律師說，國民法官法規定，如果被告坦承犯罪，法院可以依案件情節裁定不進行國民參與審判，目前陳男已坦承犯罪，而且有意與男童生母謝女和解。另外，這種家庭內部的「管教不當」案件，如果公開審理，可能不利於家庭修補，向法院聲請不要參加國民參審。

但是，法官卻認為，虐童案件量刑重點不是生母有沒有原諒被告，而是「社會是否原諒」，所以在去年駁回辯護人聲請，而且不可抗告，今天判決結果出爐。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法