色狼襲臀數秒 坐牢加強制治療付出4年8月慘痛代價

陳男強摸上班女郎屁股，僅區區數秒，付出坐牢1年2月，強制治療長達3年半的慘痛代價。（示意圖）

2025/02/21 14:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子2018年走入一處辦公大樓，強摸一名上班女郎屁股一下，為時區區數秒，被法院依強制猥褻罪判刑1年2月，他服刑期滿後卻不能出獄，仍須強制治療，他雖以自己抄寫大量佛經懺悔，固定捐款行善，已深刻理解自己過錯等理由聲請停止強制治療，但法院認為他再犯風險沒顯著降低而駁回，治療至今年2月，醫院才決議他不用繼續強制治療，法官昨天（20日）准予停止強制治療，讓他恢復自由，摸女生屁股數秒坐牢含強制治療共計4年8月，代價相當重。

曾有持凶器侵入民宅性侵害女子，被法院依「連續攜帶兇器、侵入住宅對於女子以強暴及脅迫之方法而為性交罪」判刑12年的彰化縣陳姓男子，2018年8月7日晚間7時許，進入彰化縣一處大樓，見辦公室有一上班女郎加班中，他謊稱要找王先生，伺機把對方推倒，伸出鹹豬手到女方內褲內，撫摸臀部一下，這位上班女郎大喊救命、變態，陳男趕緊逃離現場。

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彰化地方法院審理時，陳男全盤否認，他宣稱有女友與工作，沒到過大樓，更無猥褻之舉，但彰化地院不採信，2019年6月依強制猥褻罪累犯判刑1年2月，2020年1月最高法院駁回上訴，全案確定。

裁定書指出，陳男於2020年4月入獄，2021年6月出獄，他在監期間接受治療，台北監獄治療小組卻評估，他仍有再犯危險，高等法院台中分院裁定准予強制治療，陳男不服提起抗告，他宣稱入監前有穩定工作，任職公司已同意留職停薪，他希望能順利回歸社會，且自己與妻子（配偶）感情融洽，出獄後有穩定的家庭支持系統，應無再犯之虞。

陳男還強調服刑期間，自己抄寫大量佛經懺悔，並固定捐款行善，已深刻理解自己的過錯，今後絕不再犯，聲明以「社區治療」替代保安處分（指於社區醫院診所治療，取代在監獄附設醫院，或其他適當場所強制治療），不過，最高法院認為他再犯風險沒有顯著降低而駁回。

陳男從2021年6月起執行強制治療，他後來於鹿港基督教醫院強制治療，該醫院於2023年評估，認為他「再犯危險未顯著降低」，其中，再犯危險性鑑定及再犯危險項目是高危險，5年再犯率36.7％、10年再犯率48.6％，6年再犯率45％，高等法院台中分院裁定，陳男從2023年7月20日，強制治療2年10月，至2026年5月20日。

不過，陳男接受強制治療課程後，鹿港基督教醫院今年（2025年）第1次評估小組會議決議，陳男已無繼續執行強制治療的必要，高等檢察署台中分署向高等法院台中分院聲請停止強制治療，法官昨天（20日）准予停止強制治療，他摸上班女郎屁股一下，代價相當慘重，坐牢含強制治療共計4年8月（坐牢1年2月，強制治療長達3年半）。

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