碰！彰化濱海路死亡車禍 機車騎士捲入曳引車底遭輾爆頭亡

彰化濱海路傳出死亡車禍，機車騎士捲入曳引車底遭輾斃。（民眾提供）

2025/02/21 14:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花費1億多元經費拓寬5年多的濱海路，18日傳出死亡車禍，死者家屬今天上社群網路尋找路過車輛的行車畫面。和美警分局表示，這起意外是林姓男子騎乘機車，與蘇男駕駛曳引車發生碰撞，林男當場死亡，曳引車司機酒側值為零，肇事原因仍待調查與釐清，已查扣曳引車的行車紀錄器。

和美警分局表示，這起意外發生在18日下午5點多，當時駕駛曳引車的蘇姓司機（67歲），從伸港鄉濱海路由北往南方向行駛，正要右轉美港公路時，與同方向行駛林姓（45歲）機車騎士發生碰撞，由於機車連人帶車倒地，又捲入車底，遭到蘇男所駕曵引車所輾過，頭顱當場破裂腦漿溢出，因為明顯死亡，並未送醫。

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警方表示，曳引車司機酒測值為零，機車騎士因為明顯死亡無法進行酒測，機車的車頭及左、右車身因為捲入曳引車的車底也造成損壞，目前已查扣曳引車的行車紀錄器，就肇事原因進一步調查與釐清。

警方強調，濱海路為大肚溪南岸堤岸道路，主要是全興工業區對外聯絡道，總長度為5.291公里，限速50公里，開通以來就有加強交通違規取締，目前也有設立測速固定桿。在這起死亡車禍發生後，將會排定勤務來加強宣導與取締。

彰化濱海路傳出死亡車禍，機車騎士捲入曳引車底遭輾死。（民眾提供）

彰化縣花費1億多元經費拓寬5年多的濱海路，18日傳出死亡車禍。（民眾提供）

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