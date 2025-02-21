非法仲介廂型車「疊豬仔」接載上工 苗栗移民署查獲

移民署苗栗專勤隊人員，查獲利用廂型車後車廂載送非法停居留的外籍移工。（苗栗專勤隊提供）

2025/02/21 13:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕移民署苗栗查緝隊加強查緝逾期居（停）留外來人口，在竹南地區查獲一輛銀色廂型車，車上除被指派接送的3名國人外，打開後置物箱竟有7名準備上工的逾期居停的留外來人口，小小空間以「疊豬仔｣方式堆疊在車內，查出是綽號「小王」所指派，共查獲非法仲介及非法雇主對象共10人，今（21）日依違反就業服務法函送苗栗縣政府裁處。其中非法仲介小王及非法雇主，最高可能被裁處50萬元及75萬元罰鍰。

苗栗縣專勤隊日前接獲檢舉，經多次前往會勘，見時機成熟在竹南地區攔停一輛銀色廂型車，車上竟塞了10人，有7人是印尼籍失聯移工或逾期外僑。深入追查非法仲介及雇主時發現，7人都是由小王安排仲介到新竹或苗栗地區建築工地，從清潔打掃，搬運貨物等工作。

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小王辯稱自己是工程行員工，和老闆是好朋友，所以才會幫忙找工人，而且工作完畢當日就發薪水給大家，但媒介外籍移工工作係違法行為，由非法工作、仲介及聘僱事證明確，已依違反就業服務法函送苗栗縣政府裁處。

苗栗專勤隊查出，這些至工作地點的車程約要40分鐘且需經過國道，這一路上移工非但被安排在後車廂疊坐，更因為超載全部擠在一起無法繫上安全帶，小王完全罔顧移工安全，如發生交通事故後果真的不堪設想。

移民署苗栗專勤隊人員，查獲利用廂型車後車廂載送非法停居留的外籍移工，共查獲10人送辦。（苗栗專勤隊提供）

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