台中新光三越氣爆引關注 雲縣府擴大商場、美食廣場天然氣巡檢

雲林縣府建設處會同欣雲瓦斯公司及消防局人員前往賣場巡檢天然氣管線的安全措施。（記者黃淑莉攝）

2025/02/21 13:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台中新光三越氣爆意外，商場、美食廣場天然氣設備安全引起關注，雲林縣府會同縣內天然氣業者欣雲公司針對轄內大型商場內餐廳及使用天然氣的美食廣場加強巡檢。縣府建設處表示，這次巡檢重點是管線是否漏氣，店家偵測、阻斷閥是否正常，確保民眾安全。

建設處代理處長鄭峯明表示，縣內大型商場內有使用天然氣有3家，分別為斗六家樂福、斗南大潤發及北港家樂福，另美食廣場斗六雲林溪有17家店家使用，這次天然氣巡主要是針對這20家。

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今（21）日上午前往北港家樂福巡檢，有欣雲公司、雲林縣消防局及建設處等相關單位人員，檢測項目有控制閥、一氧化碳等複合式監測器、管線是否有漏氣，欣雲公司人員手持雷射裝置監測。

鄭峯明說，此次巡查重點是為了解商場的天然氣設備維護保養情況，同時也與商場管理單位就緊急應變措施交換意見，目前20家都巡檢一次，並未發現缺失，但仍要求商場業者要落實自主檢查及各項防範措施。

大潤發人員表示，為確保安全，除欣雲公司的外管設置的阻斷閥，公司還在店內內管也裝設自動遮斷措施，雙重保障，且在廚房還有複合式偵測器，只要偵測到有異常狀況即會示警。

鄭峯明表示，目前縣內新增多棟大樓式住宅，新建案多數裝設天然氣，提醒民眾若聞到瓦斯味，應立即打開門窗通風，迅速離開現場到安全區域，再撥打天然氣公司通報，千萬不要在現場使用手機、電器或任何可能產生火花的物品，以免引發意外。

雲林縣府建設處會同欣雲瓦斯公司及消防局人員前往賣場巡檢天然氣管線的安全措施。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府建設處會同欣雲瓦斯公司及消防局人員前往賣場巡檢天然氣管線的安全措施，尤其阻斷閥是否正常。（記者黃淑莉攝）

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