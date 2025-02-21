台中婦急匯款50萬幫妹妹裝潢 警趕到查出「妹妹怎不同姓」

林婦（左）誤入某媽媽團購物群組，稱「要幫妹妹裝潢」險遭詐50萬元。（讀者提供）

2025/02/21 12:47

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區林婦誤入「某媽媽團購物」群組發現股友分享暴利情資，趕到元大銀行匯款50萬元到可疑帳戶，行員警覺詢問，林婦經詐團指示答稱「不要管啦，要幫妹妹裝潢」，行員見妹妹不姓林，並報警到場勸阻，林婦坦承要投資穩賺不賠飆股，差點賠掉退休老本。

太平警分局今天表示，太平派出所警員吳宗哲、楊竣傑，19日上午11時許接獲元大銀行行員報案，稱婦人要匯50萬元到不明帳戶，疑似遭詐騙，警方到場協助，行員稱林婦說要支付妹妹「住家裝潢工程款」，但對於裝潢工程項目卻一問三不知，林婦僅存積蓄可能被騙光。

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警方查出匯款單據，妹妹與林婦不同姓氏，詢問「怎麼妹妹跟你不同姓」，現在詐騙多，一定要說實話才能協助，林婦見騙局遭拆穿，坦言加入LINE投資群組，詐團標榜「高報酬、高獲利、穩賺不賠」，群友每天分享飆股獲利數倍，一時財迷心竅與群組自稱「理財專員」傳訊，企圖用退休本投資獲利。

太平警分局長沈能成說，詐騙手法層出不窮，民眾投資應該循正常管道並透過合法券商，對於陌生傳訊理財群組更應審慎查證，以免成為詐騙集團眼中肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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