9人座超載擠11名非法移工 雪隧爆胎意外落網

1輛9人座廂型車20日凌晨自台北南下宜蘭，未料行經國道5號雪山隧道時爆胎，尤姓駕駛不但不停車，還繼續行駛，造成破裂胎皮沿途掉落還砸到2車，最後僅剩胎框被迫停在雪隧頭城端出口。（民眾提供）

2025/02/21 11:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕1輛9人座廂型車20日凌晨自台北南下宜蘭，未料行經國道5號雪山隧道時爆胎，尤姓駕駛不但不停車，還繼續行駛，造成破裂胎皮沿途掉落並砸到2車，最後僅剩胎框被迫停在雪隧頭城端出口，警方到場意外發現，廂型車不僅超載，11名乘客全是泰國籍非法移工，目前已移送宜蘭專勤隊裁處。

國道公路警察局第9公路警察大隊（簡稱國9隊），20日凌晨接獲交通部高速公路局坪林行控中心通報，雪隧南向28至29公里沿途有胎皮掉落，並發現爆胎車輛仍持續往南行駛，最後停於頭城端出口29.1公里外側路肩；後方車輛還拍下廂型車爆胎後驚悚的行駛過程。

請繼續往下閱讀...

警方派遣2輛巡邏車前往查看，意外發現廂型車上除有56歲尤姓本國籍駕駛外，還有2女、9男的泰國籍乘客，嚴重超載，經查11人均未攜帶護照或居留證，亦未能聯繫上仲介公司。

警方查出，11人中有3人為逃逸移工、8人持觀光證逾期居留，是來自外縣市的派遣工，預計要到蘇澳工作，駕駛疑似因載非法移工心虛，才會在左後車輪爆胎後仍不停車，最後因無法行駛被迫停於路肩。

車輛爆胎後，除造成胎皮沿途掉落國道，更波及後方2輛轎車，前擋風玻璃遭噴飛零件、胎皮擊中破損，目前爆胎原因尚待警方釐清，11名非法移工則移送宜蘭專勤隊，由相關主管機關依法裁處；至於超載違規部分，依道路交通管理處罰條例開罰。

警方帶回泰國籍非法移工。（民眾提供）

違規超載11名非法移工的廂型車駕駛，因心虛即使車輛爆胎仍不停車。（民眾提供）

左後車輪爆胎後僅剩胎框。（民眾提供）

違規超載11名非法移工的廂型車爆胎，被拖吊回國9隊調查。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法