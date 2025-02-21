高市1月詐騙假投資仍居冠 婦幼隊透過幼兒園孩子提醒父母

高市1月詐騙假投資居冠，婦幼隊透過幼兒園小朋友提醒父母防詐。（婦幼隊提供）

2025/02/21 11:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局統計今年（114）年1月詐術，仍以假投資詐騙仍居冠，占總財損金額達6成，約占62.49%，婦幼隊決定把防詐觀念向下紮根，今（21）日在信義國小附設幼兒園，舉辦小小警察體驗活動，除讓孩童們歡喜迎接新學期，也讓小朋友將防詐觀念帶回家，提醒父母小心各種詐術。

幼兒園小朋友看到各樣的警察裝備和帥氣制服都非常興奮，迫不及待要變身英勇波麗士，小朋友們拿著手槍、盾牌、警棍和無線電等裝備，擺出超萌英姿拍照，並認識射擊技巧，還騎上新潮電動小警車，繞行在專用跑道上，讓在場的老師和家長們直呼太可愛了。

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婦幼隊員警透過機智問答安全宣導，幫助孩童建立身體自主權與自我保護意識，讓小朋友認識身體界線，瞭解拒絕不當碰觸的觀念，並有警察姊姊示範簡易兒童防身術，教導遇到危險時，掌握逃離方式與求助契機，將保護自己的概念刻畫在腦海裡。

婦幼隊隊長趙副丞呼籲，小朋友們若遇到他人不當碰觸、無正當理由要求觀看或觸摸身體隱私處時，一定要立即明確拒絕，勇敢說不；同時也告訴小朋友們有許多詐騙手法，包括假投資詐騙、網購詐騙、假交友（投資詐財）、解除分期付款（假買家騙賣家）及中獎通知，記得家暴電話撥113，反詐騙撥165等專線電話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

高市1月詐騙假投資居冠，婦幼隊透過幼兒園小朋友提醒父母防詐，也告訴小朋友家暴、反詐電話。（婦幼隊提供）

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