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    以為刮中2000萬卻只拿到5千 桃園老翁彩券行發飆還報警

    老翁刮中5千元，卻懷疑自己中頭彩2千萬被彩券行蒙騙而報警。（記者余瑞仁翻攝）

    老翁刮中5千元，卻懷疑自己中頭彩2千萬被彩券行蒙騙而報警。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/02/21 11:16

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區一名69歲林姓老翁，昨（20日）中午前往1家彩券行買了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，但他不清楚玩法規則與獎項金額，刮開慘券拿給店員兌獎後，店員告知中了5千元並交付現金，林男卻懷疑自己是中了2000萬元頭獎卻被店員掉包，當場與店員發生口角，更氣得向派出所報案；警方到場勸說協調後，老翁才放下心中的疑慮，確認是自己的疏失，順利化解這場烏龍糾紛。

    大園警分局表示，林姓老翁於20日中午氣沖沖地走進大園派出所，指稱自己剛剛在彩券行買了一張2000萬超級紅包刮刮樂彩券，刮完後拿給店員協助兌獎，店員查看後就告訴他中了5000元，並兌換現金5000元交給他。林姓老翁離開後越想越不對，心中始終懷疑自己是否中了頭獎2000萬元，卻被店員偷天換日的手法蒙騙，當下返回彩券行與店員發生爭執，最後更向警方報案。

    林翁報案時情緒激動，講得氣憤填膺，員警先耐心安撫他的情緒，了解事情經過後，便帶著老翁返回彩券行，與店員一同向老翁解釋，電腦兌獎的刮刮樂都會有語音提示或螢幕顯示中獎金額，加上彩券行內人潮眾多，又有監視器監控，若真的中了大獎，台灣彩券也會在第一時間得知，不可能發生掉包違法的行為。

    經過員警的一番勸說與解釋，老翁終於放下心中刮到頭彩的疑慮，坦承是自己的疏失，沒有仔細確認中獎數字及玩法才會產生誤解，自己也覺得相當不好意思，感謝員警的幫忙。警方也藉此呼籲民眾，購買彩券應量力而為，切勿過度沉迷並妥善保管彩券，以免發生爭議。若對中獎金額有任何疑問，可立即向彩券行或台灣彩券公司查詢，確保自身權益。

    彩券行業主拿出獎券解釋遊戲及兌獎規則。（記者余瑞仁翻攝）

    彩券行業主拿出獎券解釋遊戲及兌獎規則。（記者余瑞仁翻攝）

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