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    退休公務員戀上「馬來西亞正妹華僑」 差點奉上500萬聘金！

    自稱是馬來西亞華僑的騙子，傳簡訊示愛「我想每天都躲在你懷中取暖」。（警方提供）

    自稱是馬來西亞華僑的騙子，傳簡訊示愛「我想每天都躲在你懷中取暖」。（警方提供）

    2025/02/21 11:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局今天（21日）發布一起「假戀愛，真詐財」個案，72歲退休公務員的陳姓單身老翁，本月13日下午跑到國泰世華銀行西台中分行，想解除定存，提領500萬元，行員驚覺怪異報警，陳翁告訴警方，去年底透過網路結識一名年輕貌美女子，自稱是「馬來西亞籍華僑」，對方頻頻噓寒問暖，甚至主動示愛，陳翁認為自己迎來「黃昏戀曲」，對方慫恿他投資黃金及泰達幣，他準備提領500萬元匯款投資，還自認這些錢也許是聘金，警方攔阻後，老翁才驚覺受騙，頻頻說「還好有你們，不然我差點被騙光！」。

    警方調查，陳翁網戀馬來西亞籍華僑「假女友」，對方還主動示愛，傳訊息給老翁，「我想每天都躲在你懷中取暖」，老翁逐漸陷入情網，不久後，對方開始介紹「穩賺不賠」的黃金及泰達幣投資，並聲稱有管道能代操，保證高額回報，「為了我們的未來，希望你今晚好好想想」。

    陳翁思考後，決定提領500萬元，抵達銀行後，行員發現他對女友身分與投資細節含糊不清，且僅憑網頁上的「獲利截圖」，便準備解除500萬的定存且大額提款，懷疑遭遇假投資詐騙，當機立斷通報警方。

    第一分局民權派出所警員陳冠年與陳冠諭，向老翁詳細分析詐騙集團的慣用手法，包括傳照片給老翁，先顯示假帳戶內的「高額獲利」，再要求被害者匯款「解鎖獲利」，但實際上所有數字都是虛構的，款項一旦匯出到人頭帳戶，就無法追回，經過警方耐心勸說，老翁這才驚覺自己差點誤墜騙局，放棄提款，並感激表示：「還好有你們，不然差點被騙光！」。

    第一分局分局長尤啟南提醒，詐騙集團利用「假投資詐騙」與假戀愛手法，透過假帳戶顯示獲利，誘使受害人投入資金，導致血本無歸，務必提高警覺，別讓血汗錢成為詐騙集團的提款機！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    騙徒自稱是馬來西亞華僑，還傳來年輕貌美的正妹照片，讓陳翁陷入網戀中。（警方提供）

    騙徒自稱是馬來西亞華僑，還傳來年輕貌美的正妹照片，讓陳翁陷入網戀中。（警方提供）

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