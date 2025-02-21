惡霸欺凌刈包阿婆！永和區長周慶珍仗義直言遭狂罵髒話

永和區長周慶珍走訪市場，為賣刈包阿婆仗義直言，遭男子罵三字經。（記者翁聿煌攝）

2025/02/21 11:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區長周慶珍剛上任月餘，日前便服走訪公所斜對面的竹林市場，在市場內見到一名騎機車男子在欺凌賣刈包的老阿婆，周慶珍忍不住仗義直言，男子竟惱羞成怒，破口大罵周慶珍「幹XX」三字經及粗鄙六字經，旁邊攤販也聽到都不敢出聲，顯見男子在市場惡名昭彰，竹林市場距離永和警分局不到兩百公尺，男子有如地痞流氓、魚肉鄉民的惡行令人錯愕感嘆。

周慶珍表示，她於18日中午利用午休時間走訪公所對面的竹林市場，看到市場內一位年邁阿婆備著簡單的電鍋、守著小攤賣一個60元的刈包維生，周慶珍走向前想要照顧她的生意，但已有一個中年男子騎機車載著讀國中的女兒，兜到阿婆的攤位前要買刈包。

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男子嫌棄阿婆從電鍋內夾出的五花肉片，要阿嬤換一片，最後仍不滿意，乾脆自己停下機車、搶下夾子，從電鍋多挑一片肉放入刈包，無視阿嬤在口中嚅囁說「加一片肉要28元」，周慶珍在後面忍不住提醒男子「阿婆說加一片肉要28元」。

中年男子當下變臉，轉過頭惡狠狠開罵「幹XX」、「查某人管什麼閒事」，用不堪入耳的「六字經」幹譙，周遭攤販彷彿習慣了男子的霸道行徑，沒人敢多說什麼，未表明身份的周慶珍說她至少被罵了3分鐘，男子才甩下錢，阿婆還多找錢給他，男子才悻悻然載著女兒離去，81歲阿婆在男子離開後一直向周慶珍道謝，說「無法度，這個人就是這樣」。

個子嬌小的周慶珍說，事後回想如果她再多講一句，恐怕會吃對方一拳倒下去；但是如果再來一次，她還是會選擇仗義直言，她也感慨男子無視社會秩序和公理，欺侮年邁弱小的阿婆，為後座的女兒做了最壞的示範，希望大家能對社會上還在辛苦打拚的弱勢及長輩多些愛心和尊重。

男子不滿意阿婆夾的肉片，竟然粗暴地自行動手夾肉。（記者翁聿煌攝）

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