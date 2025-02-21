軍情局2軍官虛構「幽靈情報員」假情報Ａ千萬元 判刑定讞

涉貪上校蘇永玲。（資料照）

2025/02/21 11:10

〔記者張文川／台北報導〕國防部軍事情報局男中校蘇薪名、女上校蘇永玲，自2018年起以捏造的3個不存在的中國情報員提供的造假情報，詐領佈建獎金與工作經費千餘萬元，一審士林地院考量2人均認罪並繳回犯罪所得，依利用職務機會詐取財物等罪，判蘇薪名6年、蘇永玲7年徒刑，沒收1099萬多元不法，二審高等法院考量蘇女供出其他案情協助偵辦，刑期改判蘇男5年、蘇女3年2月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蘇薪名、蘇永玲均為情報員，蘇永玲負責對中國佈建及情蒐，蘇薪名則負責其他地區。蘇薪名涉嫌自2018年4月起，在蘇永玲的護航下，利用虛構的「梁○」、「陳○」、「林○」等3個「幽靈中國情報員」製造虛擬的假情報，向軍情局申請核報工作經費，藉以詐領公款，食髓知味不斷炮製。

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直到2023年被查獲為止，犯案期間長達5年，共詐領近1100萬元工作經費與佈建獎金，蘇薪民詐得1014萬元、蘇永玲得款85萬元。

軍情局因發現慣常單線聯絡的情報人員，提交的情資竟有高度重疊甚至重複，部分則是不合常理或早已見諸報端，清查後發現全是蘇薪名瞎掰的，以假情報唬弄上級詐財，蘇永玲則從中護航、掩護請款，2人並透過親友帳戶隱匿贓款，軍情局主動報請檢方查辦而破獲。

2人皆認罪並繳回犯罪所得，士院判蘇男6年、褫奪公權5年，蘇女7年、褫奪公權6年；高等法院改判蘇男5年、蘇女3年2月徒刑。

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