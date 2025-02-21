為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    軍情局2軍官虛構「幽靈情報員」假情報Ａ千萬元 判刑定讞

    涉貪上校蘇永玲。（資料照）

    涉貪上校蘇永玲。（資料照）

    2025/02/21 11:10

    〔記者張文川／台北報導〕國防部軍事情報局男中校蘇薪名、女上校蘇永玲，自2018年起以捏造的3個不存在的中國情報員提供的造假情報，詐領佈建獎金與工作經費千餘萬元，一審士林地院考量2人均認罪並繳回犯罪所得，依利用職務機會詐取財物等罪，判蘇薪名6年、蘇永玲7年徒刑，沒收1099萬多元不法，二審高等法院考量蘇女供出其他案情協助偵辦，刑期改判蘇男5年、蘇女3年2月；最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，蘇薪名、蘇永玲均為情報員，蘇永玲負責對中國佈建及情蒐，蘇薪名則負責其他地區。蘇薪名涉嫌自2018年4月起，在蘇永玲的護航下，利用虛構的「梁○」、「陳○」、「林○」等3個「幽靈中國情報員」製造虛擬的假情報，向軍情局申請核報工作經費，藉以詐領公款，食髓知味不斷炮製。

    直到2023年被查獲為止，犯案期間長達5年，共詐領近1100萬元工作經費與佈建獎金，蘇薪民詐得1014萬元、蘇永玲得款85萬元。

    軍情局因發現慣常單線聯絡的情報人員，提交的情資竟有高度重疊甚至重複，部分則是不合常理或早已見諸報端，清查後發現全是蘇薪名瞎掰的，以假情報唬弄上級詐財，蘇永玲則從中護航、掩護請款，2人並透過親友帳戶隱匿贓款，軍情局主動報請檢方查辦而破獲。

    2人皆認罪並繳回犯罪所得，士院判蘇男6年、褫奪公權5年，蘇女7年、褫奪公權6年；高等法院改判蘇男5年、蘇女3年2月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播