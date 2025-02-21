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    「喪屍煙彈」分裝場隱身民宅 新北警逮女毒鴛鴦

    新北市白姓、蔡姓女子這對毒鴛鴦涉嫌在民宅開設喪屍煙彈等毒品分裝場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市白姓、蔡姓女子這對毒鴛鴦涉嫌在民宅開設喪屍煙彈等毒品分裝場。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/21 10:43

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市白姓女子涉嫌在住處分裝俗稱喪屍毒品的「依託咪酯」毒煙彈、毒咖啡毒害青少年，被樹林、蘆洲分局鎖定，幹員們直搗毒窟，逮獲屋主白女及蔡女這對毒鴛鴦，查獲上百顆毒煙彈，6罐依託咪酯菸油、毒咖啡包等各式毒品，大量分裝器具，查獲毒品分裝場，初估至少可讓上萬人吸食，黑市市價達上千萬，警方一舉查獲，溯源並續追毒品流向。

    警方調查，俗稱「喪屍煙彈」的「依託咪酯」去年底緊急改列第二級毒品，濫用氾濫，樹林、蘆洲警分局接獲線報，37歲白姓女子與伴侶44歲蔡女，聯手在蘆洲住家內私設毒煙彈等毒品分裝廠，甚至販予青少年，毒害甚鉅。

    專案小組多日埋伏，掌握情資，鎖定白女及蔡女涉嫌，20日持搜索票，攻堅進入白嫌住處搜索，現場查扣133顆毒煙彈、6罐依託咪酯菸油、3包安非他命、2包愷他命、4包卡西酮、19顆苯二氮藥錠、64包毒品咖啡包、甘油、香精、153個空煙彈殼、一批分裝瓶、塑膠試管、量杯3個、分裝袋、注油器、電子磅秤、電子菸主機等大批毒品、分裝工具，毒鴛鴦辯稱自行吸食、嘗試，警方依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

    蘆洲警分局長詹志文表示，目前依託咪酯（喪屍煙彈）係屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法，並呼籲民眾切勿施用，免於遭受毒害；警方將持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪之決心。

    新北市白姓、蔡姓女子這對毒鴛鴦涉嫌在民宅開設喪屍煙彈等毒品分裝場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市白姓、蔡姓女子這對毒鴛鴦涉嫌在民宅開設喪屍煙彈等毒品分裝場。（記者吳仁捷翻攝）

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