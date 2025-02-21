咱兩人作陣拿著1支小雨傘......沒走行人道挨撞了

夫妻兩人共撐一把雨傘，沒走人行道，直接穿越馬路。（警方提供）

2025/02/21 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局今天（21日）公布一起車禍個案，藉此呼籲民眾注意。北屯區遼寧路一段於本月12日上午10時許，發生一起兩人輕傷的交通事故，江姓男子與太太兩人下雨天甜蜜共撐一把雨傘，過馬路時未走行人穿越道，在道路上遭到一輛機車撞上受傷，所幸傷勢無大礙。

警方調查，第五分局交通分隊警員吳政哲接獲報案後，前往北屯區遼寧路一段323-2號前處理交通事故，到場時只見1部銀色機車倒在地上，路旁則站著身上有擦傷的2男1女，吳員詢問其中1位江姓男子（58歲）指稱，稍早天空陰灰下著雨，他與太太共撐一把灰色雨傘，從停車場走出來，2人先在路旁左右多次確認來車狀況，夫妻兩人就在快要通過道路時，突然遭到騎乘普通重型機車的卓姓老翁（70歲），由北往南自後方撞擊。

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騎士卓翁則說，當時下著雨，他沿著遼寧路一段由北往南騎乘機車，突然發現道路中間出現2位行人，雖然有煞車但仍無法煞停，於是就發生車禍了。吳員調閱附近商家的監視器後發現，幸好在3人倒成一地的瞬間，道路上並無來車，未釀成更嚴重的傷害，吳員告知江男夫妻，就在他們穿越道路的位置再往南走15公尺處，就有行人穿越道，沿著行人穿越道通過路口，對於交通安全較有保障，全案詳細肇事原因由鑑定單位分析研判中。

夫妻兩人穿越馬路時，被卓姓老翁騎乘機車撞上。（警方提供）

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