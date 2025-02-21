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    首頁　>　社會

    屏東市咖啡店深夜爆鬥毆 5少年買咖啡遭不明人士追打

    有民眾拍下事發影像，馬路上聚集多人。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    有民眾拍下事發影像，馬路上聚集多人。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    2025/02/21 09:10

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中正路一間咖啡店昨天（20日）深夜傳出青少年聚眾鬥毆，警方派出快打部隊，5名少年表示在購買咖啡時遭不明人士追打；警方調閱監視器後找到2名涉案嫌犯帶回偵辦。

    屏東警分局20日深夜11時55分許獲報，屏東市中正路段有打架情事，立即派遣快打部隊15名警力趕赴現場，並由分局長林明波坐鎮指揮，警方到場時涉案人員已逃逸。據店員表示，當時有多名青少年持棍棒追打他人，隨後四散，無人受傷。

    警方隨即調度警力在附近街道搜尋，發現5名少年，少年表示，在購買咖啡時，遭不明人士追打，處理員警先檢視被害人均無受傷後，立即調閱監視器鎖定涉案車輛，並將其中2名涉案人員帶回偵辦，全案依妨害秩序及妨害自由（恐嚇）罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並持續追查共犯，清查是否有糾紛，以釐清事發原因。

    目擊民眾指出，事發時有男子遭棍棒攻擊後被追打逃竄；也有網友錄下部分過程提供臉書社團「屏東小鎮資訊」，影片顯示一群人從咖啡店跑到對面追人，後來車輛要撞這群人被迅速閃過，宛如上演電影情節。

    警方強調，絕不容許暴力行為影響社會秩序，任何人不得以私力報復或暴力解決糾紛，否則將依法嚴懲，絕不寬貸。

    有民眾拍下事發影像，馬路上聚集多人。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    有民眾拍下事發影像，馬路上聚集多人。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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