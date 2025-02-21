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    首頁　>　社會

    想用勞役5天抵罰金 打工婦因「極重度身心障礙」遭駁回

    葉姓婦人因洗錢案服刑，想聲請易服社會勞動，卻被法院查出持有極重度身心障礙證明，最終駁回聲請。（記者王捷攝）

    葉姓婦人因洗錢案服刑，想聲請易服社會勞動，卻被法院查出持有極重度身心障礙證明，最終駁回聲請。（記者王捷攝）

    2025/02/21 07:14

    〔記者王捷／台南報導〕葉姓婦人涉洗錢案，她聲請勞役5天遭台南地檢拒絕，向台南地方法院提出聲明異議，主張自己有勞動力，在早餐店搬牛奶、提水桶都可以，但法官認為葉婦領有「極重度」身心障礙手冊，可能難以負荷，所以駁回聲明異議。

    葉婦因洗錢案被判有期徒刑3月，併科罰金5000元，罰金可折算每日1000元易服勞役。她向檢方聲請社會勞動，理由是她在早餐店工作，日常需搬運牛奶、做吐司、提水桶、清潔，因此應可執行無酬的社會勞動服務以折抵刑期。

    然而，法院審查後發現，葉婦的身心障礙手冊中，障礙等級為「極重度」，確診為慢性腎衰竭、長期透析，且生活無法完全自理，不符合社會勞動條件，社會勞動每日需站立6小時、搬運物品，但葉婦的左手無法施力，長時間勞動恐難以負荷。

    另外，觀護佐理員實地訪查葉婦打工的早餐店後，發現葉婦自稱可以做粗重的工作，但是店主證實她的工作僅限於受理點餐、製作三明治、煎蛋餅、送餐，並未搬運貨品或清潔等重勞動。

    目前社會勞動機構並未配置專業醫護人員，如果葉婦因健康問題發生突發狀況，相關單位將無法即時應對，所以法官認為葉婦不符合執行條件，檢察官依刑法及相關規範，也綜合考量葉婦的健康狀況、工作能力，檢方指揮並無違法或濫權，所以裁定駁回聲明異議。

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